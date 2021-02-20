بني ياس يحلق بصدارة «الطائرة» في «دار الزين»

معتصم عبدالله (دبي)

واصل بني ياس تحليقه في صدارة ترتيب دوري الرجال للكرة الطائرة بتفوقه على مضيفه العين 3-1 ضمن الجولة 14، بعدما رفع «السماوي» العائد إلى الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على الجزيرة 3-0، رصيده إلى 36 نقطة بتحقيقه الفوز الـ12 في مشوار الدوري مقابل الخسارة بمباراتين فقط.

وتمسك النصر بوصافة الترتيب بفوزه الصعب على ضيفه الوحدة 3-2، وهي ذات النتيجة التي حسم بها شباب الأهلي مباراته المثيرة أمام مضيفه الجزيرة، وتقدم «الفرسان» في الشوط الأول 25- 29 ليعود أصحاب الأرض بالتفوق في شوطين على التوالي 29- 27، 30- 28، قبل أن ينتفض شباب الأهلي ويظفر بنتيجة المباراة بتفوقه في الشوطين الرابع والخامس 25- 10، 15- 13.

ولم يجد عجمان السابع صعوبات كبيرة في تخطي منافسه الظفرة «صاحب المركز الأخير» بنتيجة 3-0، فيما تفوق حتا أمام الوصل 3-1 بالأشواط 26- 24، 25- 22، 17- 25، 25- 19، ليرفع «الإعصار» الذي حقق الفوز الثامن في مشواره رصيده إلى 24 نقطة مقابل 20 للوصل.