أوساكا«4 من 4» في «الجراند سلام»

ملبورن (أ ف ب)

أحرزت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة ثالثة عالمياً، لقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى في التنس، من أصل أربع مباريات نهائية، بعد فوزها المستحق في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الأميركية جنيفر برايدي 6-4 و6-3 في 77 دقيقة في ملبورن.

وهذا التتويج الثاني لأوساكا «23 عاما» في أسترالياً بعد 2019، علماً بانها توّجت أيضاً بلقبي فلاشينج ميدوز الأميركية في 2018 و2020.

وسترتقي المصنفة أولى عالمياً سابقاً، إلى المركز الثاني، وبرايدي إلى الثالث عشر.

وأصبحت اليابانية أوّل لاعبة منذ اليوغوسلافية- الأميركية مونيكا سيليز «1990-1991» تفوز بأول أربع مباريات نهائية في بطولات «الجراند سلام» شاركت بها.

في المقابل، حققت برايدي، المصنفة 24 عالمياً، أفضل نتيجة في مشوارها، بعد أن بلغت نصف نهائي فلاشينج ميدوز 2020 وخسرت أمام أوساكا بالذات بثلاث مجموعات في مواجهة حماسية.

وكانت برايدي «25 عاماً»، الفائزة بلقب وحيد في مسيرتها الاحترافية، كبرت وهي تواجه أوساكا في دورات محلية للناشئات في فلوريدا، وقد وعدت نفسها بمنع خصمتها من فرض أسلوبها.

لكن المدرعة اليابانية سيطرت على المباراة خصوصاً المجموعة الثانية، من دون أن تقدم أفضل مستوياتها، لتحقق اللقب أمام ألوف الجماهير العائدة نسبياً إلى المدرجات، بعد انتهاء فترة إغلاق ضمن البطولة دامت خمسة أيام خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

وكانت أوساكا التي لم تخسر أي مباراة، بعد تجاوزها الدور الرابع في البطولات الكبرى، أقصت المخضرمة سيرينا وليامس في نصف النهائي بفوزها 6-3 و6-4 لتنهي محاولة أخرى للأميركية في مسعاها لمعادلة الرقم القياسي المطلق في عدد البطولات الكبرى لدى السيدات «24» المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت.

أما برايدي، خاضت البطولة بعد أن خضعت عند وصولها إلى أستراليا لحجر صحي لمدة 14 يوماً، حيث لم تتمكن من الخروج من غرفتها للتدريب، في حين حصل لاعبون ولاعبات آخرون على فرصة الخروج لبضع ساعات من أجل التمارين.

لم تواجه اللاعبة التي لم تحب التنس قبل دخولها الكلية، في طريقها إلى النهائي أي لاعبة أعلى منها في التصنيف، بعد خروج كل من مواطنتها صوفيا كينين حاملة اللقب والرابعة عالمياً والأسترالية آشلي بارتي الأولى عالمياً اللتين أوقعتهما القرعة في مسارها.



