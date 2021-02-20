ليما يحتفل بــ «الإنصاف»

مراد المصري (دبي)

أنصفت الإعادة التلفزيونية فابيو ليما قائد الوصل، في الوصول إلى 4 أهداف «السوبر هاتريك»، في مواجهة اتحاد كلباء بدوري الخليج العربي لكرة القدم، وبعد أن تم احتساب هدفه الأول، باسم محمد سبيل مدافع «النمور» بالخطأ في مرمى فريقه، عادت رابطة المحترفين لتؤكد صحة الهدف للاعب منتخبنا الوطني.

وأسهم هذا الهدف الذي انضم إلى رصيد ليما، في رفع غلته التاريخية إلى 119 هدفاً، وتعزيز موقعه بالمركز السابع على لائحة الهدافين التاريخيين، متجاوزاً أحمد عبدالله وبوسف عتيق اللذين يملكان 117 هدفاً، وأصبح يطارد عبدالعزيز محمد «127 هدفاً».

ونشر ليما صورته مع كرة اللقاء التي أخذها معه عقب صافرة النهاية، سيراً على تقليد من يسجل «هاتريك» أو أكثر يحصل على الكرة كهدية تذكارية في مسيرته.