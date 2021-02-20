«الريمونتادا» تتصدر مشهد «معادلة القياسية» في «الخليج العربي»

معتصم عبدالله (دبي)

اكتست مباريات «الجولة 17» لدوري الخليج العربي، بالإثارة في معظم المواجهات، بعدما شهدت رقماً قياسياً بتسجيل 29 هدفاً في المباريات السبع، لتعادل الجولة الأولى في الدوري، والتي شهدت العدد ذاته من الأهداف، لتكون أعلى معدل تسجيل بالدوري خلال الموسم الحالي 2020- 2021.

وحبست 4 مباريات في الجولة الأنفاس، بعدما رفض المنافسون الاستسلام، وهو ما بدا واضحاً في عودة الظفرة السريعة للتعادل أمام ضيفه الشارقة «المتصدر» 1-1 قبل نهاية الشوط الأول، فيما استمرت الإثارة التهديفية في «قمة أبوظبي» بين الجزيرة وبني ياس، حتى الدقيقة 93، والتي سجل فيها «البديل» إزيكيل هدف التعادل لـ «فخر أبوظبي»، بعدما تقدم أصحاب الأرض بهدفين في ربع الساعة الأول، ليعود «السماوي» إلى تسجيل ثلاثة أهداف، وكان قريباً من إلحاق الخسارة بالجزيرة قبل هدف التعادل «الثمين».

بدوره، احتاج شباب الأهلي إلى أقل من دقيقتين ليقلب الطاولة أمام مضيفه حتا 2-1، وتأخر «الفرسان» بهدف ناهر بيسارة في الدقيقة 59، قبل أن يدرك «البديل» يحيى الغساني التعادل في الدقيقة 85، ليضيف محمد جمعة هدف الفوز «الثمين» في الدقيقة 87.

واستحقت مواجهة «الأصفرين» الوصل واتحاد كلباء، على ملعب زعبيل وصف «مباراة الدقائق الحاسمة»، بعدما سُجلت 3 من أصل 8 أهداف في المباراة، بعد الدقيقة 90، ولم تمنع ثلاثية «النمور» في الشوط الأول، عودة «الإمبراطور» في الشوط الثانية، على أكتاف نجمه فابيو ليما، ورفض هداف الوصل خسارة فريقه، رغم تسجيل منافسه ملابا الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 94، ليعود بهدف التعادل في الدقيقة 96.



