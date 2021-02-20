ديوكوفيتش يطارد «التاسعة الكاملة» في «أستراليا المفتوحة»

ملبورن (أ ف ب)

تتجّه الأنظار غداً «الأحد» إلى ملعب «رود لايفر أرينا» في ملبورن، حيث سيكون الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول أمام فرصة تعزيز رقمه القياسي، والفوز بلقبه التاسع في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «الجراند سلام» للموسم، وذلك حين يواجه الروسي دانييل مدفيديف الرابع الذي يبحث عن تتويج كبير أول في مسيرته.

وإذا كانت المسألة مرتبطة حصراً بالإحصائيات، فسيكون مدفيديف الأحد أمام مهمة شبه مستحيلة ضد منافسه الصربي المتوّج بلقب البطولة الأسترالية في جميع المباريات النهائية الثماني التي خاضها حتى الآن في ملبورن.

لكن في عالم الرياضة، فإن شيئاً ليس محسوماً، إلا عندما تصل المباريات إلى نهايتها، وبالتالي بإمكان مدفيديف الحلم، بأن يخرج منتصراً من ثاني ظهور له في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، والسير على خطى مواطنيه يفجيني كافيلنيكوف «توّج بلقب رولان جاروس عام 1996 وأستراليا عام 1999» ومارات سافين «فلاشينج ميدوز عام 2000 وأستراليا عام 2005»، وهما الروسيان الوحيدان اللذان توجا بألقاب كبرى حتى الآن.

وما يعزّز حظوظ ابن الـ25 عاماً الذي فرّط بفرصته الأولى لإحراز لقب كبير، حين خسر نهائي فلاشينج عام 2019 على يد الإسباني رافايل نادال، أن مشوار الصربي نحو الفوز بلقبه الكبير الثامن عشر والاقتراب خطوة من حاملي الرقم القياسي نادال والسويسري روجيه فيدرر «20»، لم يكن سلساً بتاتاً، إذ عانى ابن الـ33 عاماً من آلام في عضلات البطن ما حرمه من خوض التمارين بين المباريات.

وعقب حسمه مباراة نصف النهائي ضد مفاجأة البطولة الروسي الآخر أصلان كاراتسيف بثلاث مجموعات، تحدث ديوكوفيتش عن مواجهة مدفيديف قبل أن يكون الأخير قد لعب مباراته في نصف النهائي ضد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، قائلاً: «ليست لدي أية أفضلية، على صعيد المستوى، يقدّم مدفيديف أفضل أداء ربما في آخر ثلاثة أو أربعة أشهر».

ويدرك الصربي أن الخروج من النهائي الكبير الثامن والعشرين في مسيرته، والفوز بلقب البطولة الأسترالية للعام الثالث توالياً، ليس بالأمر السهل، خاصة أنه خسر مواجهته الأخيرة مع مدفيديف في نوفمبر الماضي خلال دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية حين ذهب الروسي حتى النهاية وتوج بأهم ألقابه حتى الآن.



