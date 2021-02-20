مفاجأة.. برشلونة يدفع جزءاً من راتب سواريز!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة سبورت النقاب، أن النجم الدولي الأوروجواياني لويس سواريز لم يرحل مجاناً عن برشلونة، في الصيف الماضي، ولكنه لم يكلف أتليتكو مدريد غالياً.

وأوضحت الصحيفة تفاصيل عقد انتقال سواريز، مشيرة إلى أن «الأتليتي» دفع 5 ملايين يورو، مقابل الحصول على خدمات نجم برشلونة السابق، ويضاف إلى هذا المبلغ، 6 ملايين يورو أخرى من المكافآت المتنوعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتليتكو مدريد لم يدفع حتى الملايين الخمسة الأولى لـ «البارسا» لأنها كانت «ديناً قديماً» على النادي «الكتالوني»، ولهذا السبب ظل المسؤولين في برشلونة متكتمين على تفاصيل هذه العملية.

وقالت الصحيفة إن الناديين اتفقا أيضاً على أن يحصل برشلونة على 3 أنواع من المكافآت تتمثل في مليوني يورو، بعد أن يلعب سواريز 20 مباراة، ومليوني يورو آخرين إذا تأهل أتليتكو هذا الموسم إلى دور الثمانية لـ «الشامبيونزليج»، ومليوني يورو ثالثة إذا لعب سواريز دور الثمانية في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأضافت: حصل برشلونة بالفعل على المكافأة الأولى، لأن سواريز تجاوز العشرين مباراة، في مختلف المسابقات هذا الموسم، وأمام «البارسا» الفرصة للحصول على المليوني يورو الأخرى، إذا ما نجح أتليتكو مدريد في الفوز على تشيلسي الإنجليزي في مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ16 لـ «الشامبيونزليج»، 23 فبراير الجاري و17 مارس المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن أتليتكو يدفع جزءاً من راتب سواريز، بينما يتحمل النادي الكتالوني الفارق بين الراتب الذي كان يحصل عليه مع «البارسا»، وبين ما يحصل عليه من أتليتكو مدريد.

وكانت الصحافة الإسبانية قد ذكرت خلال الأشهر الأخيرة، أن الراتب السنوي لسواريز يبلغ 5. 7 مليون يورو.



