كاراجر: ليفربول يحتاج إلى «هداف جديد»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

طلب جيمي كاراجر النجم الإنجليزي المخضرم «43 عاماً»، والذي لعب لليفربول من 1996 إلى 2013، ضرورة تعاقد «الريدز» مع مهاجم جديد هداف، لكي يبقى في دائرة المنافسة، ولتخفيف العبء عن ثلاثي الهجوم الثابت محمد صلاح وساديو مانيه وفيرمينو.

وقال كاراجر في تضريحات لشبكة سكاي سبورت، إنه يجب على ليفربول أن يبحث خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل عن مهاجم هداف، لأن ديفوك أوريجي لا يعتبر خياراً بديلاً جيداً لثلاثي الهجوم الحاليين.

واعترف بأن أوريجي كان بطلاً في مباراة برشلونة بدوري الأبطال عام 2019، ولكنه من وقتها لم يفعل شيئاً يذكر، وتراجع ترتيبه بين مهاجمي الفريق، بمجيء ديوجو جوتا الذي لولا إصابته الطويلة لكان بديلاً الآن في الهجوم، وربما أساسياً أيضاً.

ولم يحدد كاراجر على وجه الدقة، ما إذا كان يريد مهاجماً صريحاً رأس حربة، أو جناحاً، وقال: حتى الآن صلاح ومانيه هما اللذان يعتمد عليهما الألماني يورجن كلوب في مهمة تسجيل الأهداف، بينما لا يسجل الآخرون إلا نادراً.

وأشار إلى أن الفريق يفتقد جهود جوتا الذي كان بدأ بداية طيبة، عند وصوله وقبل إصابته، وقال كاراجر الحاصل على دوري الأبطال «الشامبيونزليج» مع ليفربول عام 2005: إن النادي من الممكن أن يتعاقد مع لاعب وسط يتمتع بالقدرة على تسجيل الأهداف، مثل برونو فيرنانديز في مانشستر يونايتد، خاصة في ظل احتمالات رحيل الهولندي فينالدوم في الصيف المقبل.

وأضاف: نعم، لا بد من التعاقد مع المهاجم الذي يمكنه أن يحرك الأمور في «الأنفيلد»، بتسجيل المزيد من الأهداف، لأنني أعتقد أن صلاح ومانيه يتعرضان لضغوط كبيرة من أجل التسجيل.



