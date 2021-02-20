مورينيو عينه على «بطاقة الأبطال»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ما زال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام واثقاً بقدرة فريقه على إنهاء الدوري الإنجليزي «البريميرليج» بين الأندية الأربعة الأوائل، رغم النتائج السيئة خلال الجولات الأخيرة من المسابقة.

ويبتعد توتنهام حالياً عن المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي، بفارق 6 نقاط، ولكن له مباراة مؤجلة، ويحتل «السبيرز» المركز التاسع في الترتيب، بسبب النتائج السيئة في آخر 12 مباراة بالدوري «6 هزائم و3 تعادلات و3 انتصارات فقط».

وقال مورينيو في تصريحات نقلت مجلة «فرانس فوتبول» عبر موقعها الإلكتروني مقتطفات منها: هناك أندية لم تلعب بعد مباراتها الثانية ضد الفرق المتقدمة في الترتيب، في حين أننا انتهينا من مبارياتنا ضد ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي، إذن كل شيء ممكن أن يحدث. وأضاف: يمكننا أن ننهي المسابقة في المركز الرابع الذي يتيح لنا اللعب في دوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل، وقد نحتل المركز السادس الذي يتيح لنا اللعب في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ووارد أيضاً أن نخرج تماماً من قائمة الأندية الستة الأوائل، ولكننا نؤمن تماماً بأن أفضل شيء ممكن سوف يتحقق، في إشارة إلى المركز الرابع الذي يتيح له اللعب في «الأبطال».