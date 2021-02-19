«الإمارات للدراجات» يعلن عن تشكيلة الطواف

أبوظبي (وام)

أعلن فريق الإمارات للدراجات عن تشكيلته التي ستشارك في طواف الإمارات، والتي تضم تشكيلة متوازنة ستركز على تحقيق الفوز في المراحل بقيادة تادي بوجاتشار، الذي حقق الفوز في المرحلة الخامسة من الطواف قبل أن يفوز بلقب جولة فرنسا في وقت لاحق من العام الماضي، والذي ينصب تركيزه على الفوز بلقب طواف الإمارات، على أن يقود زميله فيرناندو جافيريا جهود الفريق في سباقات السرعة.

وتضم التشكيلة مع السلوفيني تادي بوجاتشار ومواطنه يان بولانك والكولومبي فيرناندو جافيريا كلاً من الإيطالي ديفيد فورمولو، والدنماركي ميكيل بيرج، والبولندي رافال مايكا، والأرجنتيني ماكسيميليانو ريتشيز.

وتعليقاً على السباق المقبل، قال تادي بوجاتشار: «سيكون طواف الإمارات أول سباق أشارك فيه هذا الموسم وأتطلع إلى انطلاق السباقات وعودة أجواء الحماس والإثارة.. أجريت في الفترة السابقة تدريبات جيدة حيث تدربت على سباقات التسلق في جبل تيد طوال الأسابيع القليلة الماضية مع مجموعة متميزة من الدراجين وأنا الآن أكثر لياقة وتفاؤلاً بنتائج السباقات المقبلة.. كان فوزي في المرحلة الخامسة العام الماضي مذهلاً، ورغم الظروف والأجواء المختلفة هذا العام، إلا أنني سأبذل قصارى جهدي لتحقيق الفوز بقميص فريق الإمارات.. حظيت مؤخراً بفرصة قضاء الكثير من الوقت في دولة الإمارات في فترة العطلة، وأنا أتطلع إلى الفوز بطواف الإمارات يوماً ما وسأسعى جاهداً لأحقق ذلك هذا العام».

يتولى مدير الفريق يوكسان ماتين فيرنانديز «إسبانيا» مهمة قيادة التشكيلة إلى جانب المديرين الرياضيين أندريه هاوبتمان «سلوفينيا» وماركو مارزانو «إيطاليا».