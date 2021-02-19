فيكتور يودع «جراند سلام تل أبيب»

أبوظبي (الاتحاد)

خسر فيكتور سكرتوف لاعب منتخبنا الوطني، مباراته في وزن تحت 73 كجم في بطولة جراند سلام تل أبيب، التي يستضيفها الاتحاد الإسرائيلي للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، التي افتتحت أمس الأول، بمشاركة 421 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، ويبلغ مجموع جوائزها النقدية 154 ألف دولار وتختتم مساء يوم الأحد.

وجاءت خسارة فيكتور في مباراته الافتتاحية أمام الإيطالي جوفاني اسبيستو، بعدما أجاد في الدقيقة الأولى، قبل أن ينجح الإيطالي في مباغتته ليكسب نقطة الفوز ويحافظ عليها حتى نهاية زمن المباراة.

ويلعب إيفان ريمارينكو لاعب «الأبيض» مباراته الأولى في تصفيات المجموعة لمستوى تحت 100 كجم ظهر اليوم، ضمن المجموعة التي تشهد مشاركة 33 لاعباً، وستكون مباراته الأولى أمام اللاعب البولندي كاسير سزروزسكي ويتأهل الفائز منهما لمقابلة الفائز من لقاء المصنف الأول في المجموعة بطل إسرائيل بيتر بالتشيك والبولندي فارا هارون.