العين يكسب الفجيرة ويواصل صحوته في «الخليج العربي»

معتز الشامي (دبي)

حقق العين فوزاً مستحقاً على ضيفه الفجيرة 3-1، اليوم «الجمعة»، باستاد هزاع بن زايد، في ختام «الجولة 17» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وحملت أهداف «البنفسج» توقيع كايو «هدفين» في الدقيقتين 23 و83، ولابا كودجو من ضربة جزاء في الدقيقة 71، فيما أحرز صامويل هدف «الذئاب» في الدقيقة 90، وبهذه النتيجة رفع «الزعيم» رصيده إلى 30 نقطة، متقدماً إلى المركز الرابع، بالفوز الثاني على التوالي، بعدما تغلب على الشارقة في الجولة الماضية.

وشهدت المباراة تألق لابا أمام الفجيرة، ورفع رصيده في شباك «الذئاب» إلى 6 أهداف، ليكون أكثر فريق يزور مرماه في الدوري، كما صنع 3 أهداف أمام المنافس نفسه، خلال 4 مباريات.

سيطر «البنفسج» على اللقاء من البداية، وترجم كايو الأفضلية إلى هدف من «طراز عالمي»، بعدما راوغ دفاع «الذئاب» وأطلق تسديدة صاروخية في الدقيقة 23، قبل أن يعزز لابا النتيجة بضربة جزاء في الدقيقة 71، وصنع بعدها الهدف الثالث عبر تمريرة عرضية انقض عليها كايو القادم من الخلف ليودعها الشباك في الدقيقة 83.

وتعادل الوصل واتحاد كلباء 4-4 في مباراة مثيرة، على ملعب زعبيل، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 27 نقطة و«النمور» إلى 23 نقطة، سجل أهداف الوصل فابيو ليما «هاتريك» في الدقائق 71 و91 و96، وهدف عكسي من محمد سبيل مدافع اتحاد كلباء في نهاية الشوط الأول، فيما سجل أهداف «النمور» أحمد جشك في الدقيقة 25، وملابا في الدقيقتين 29 و94، ورومولو سانتوس في الدقيقة 35 .

وقاد إسماعيل مطر مهاجم الوحدة فريقه لفوز صعب 3-صفر على خورفكان، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد «النسور» عند 15 نقطة، وأحرز «سمعة» هدفيه من ركلتي جزاء في الدقيقتين 23 و84، وجاء الهدف الثالث عبر «البديل» طحنون الزعابي.



