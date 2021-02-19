«شامخ» يحلق بكأس «بات سمولين» بجبل علي

دبي (الاتحاد)

حلق الجواد «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بطلاً لسباق «سمولين - شروط»، والذي أقيم اليوم، بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تكريماً لذكرى رحيل الفارس الآيرلندي بات سمولين الذي عمل سابقاً كفارس رئيسي للمضمار الأصفر.

واستضاف مضمار جبل علي السباق لتكريم ذكرى رحيل سمولين الذي وافته المنية العام الماضي بعد صراع مع سرطان البنكرياس، عن عمر 43 عاما، بعد مسيرة طويلة في عالم رياضة الفروسية.

وأقيم السباق لمسافة 1600 متر بجائزة مالية بلغت 100 ألف درهم، برعاية مضمار جبل علي، وشارك فيه «13» خيلاً مهجنة أصيلة.

وأسفرت بقية نتائج سباق جبل علي الذي تألف من 6 أشواط عن فوز «كاراجنسكاي» بسباق ديرنز تاون لمسافة 1400 متر، فيما فاز «يو آر ماي روك» بلقب الشعفار للاستثمار لمسافة 1000 متر، ونال «انكل حامد» جائزة كينلاند لمسافة 1400 متر.

وظفر «لاهموم» بجائزة سباق بنك الإمارات دبي الوطني لمسافة 1600 متر، واختتم «فيرو كنج» الفوز بجائزة بنك دبي التجاري لمسافة 1950 متراً.