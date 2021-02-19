«ثنائي المستقبل» يسيران على «درب مهدي»

مراد المصري (دبي)

لطالما مثل مهدي علي مدرب شباب الأهلي «علامة فارقة»، في إعداد وصقل المواهب الشابة، وتقديمها لكرة الإمارات على مدار سنوات طويلة، ويواصل هذه السياسة مع «الفرسان»، بما ساعده بجني ثمار دعم الشباب، في الوقت المثالي أمام حتا، عندما نجح «الثنائي» يحيى الغساني ومحمد جمعة من «قلب الطاولة»، وتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة، لحصد انتصار ثمين، أمس الأول، في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ونال يحيى الغساني «22 عاماً» جرعة ثقة، بعد عودته إلى بيته الأول، قادماً من الوحدة، خلال سوق الانتقالات الشتوية، وتمكن مهدي علي من إعادة توظيفه بشكل فعّال مع الفريق، ليخطف هدف الفوز أمام النصر، ثم يسجل هدف «وزنه من ذهب»، بإدراك التعادل أمام حتا، وضع الفريق على درب الانتصار عن طريق محمد جمعة «24 عاماً» الذي أصبح من الأوراق الرابحة، وينال دعم المدرب الوطني أيضاً، الذي يعرف كيف يقوم بتحضير المجموعة بأكملها، لمواجهة الغيابات والمباريات المضغوطة التي يخوضها الفريق خلال هذه الفترة، والذي تُوج بلقب كأس سوبر الخليج العربي في يناير الماضي، وإلى جانب مشواره في الدوري، فإنه أحد الفرق التي ما زالت تنافس على كافة ألقاب الموسم، لتكون في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ونصف نهائي كأس الخليج العربي.