ثنائية لجودلفين في «ميدان»

دبي (الاتحاد)

فرضت خيول جودلفين سيطرتها في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، بثنائية في الحفل الخامس، والذي أقيم أمس الأول بمضمار ميدان، وضم 7 أشواط مثيرة متضمنة بطولات مهمة.

وفاز «دبي» بلقب بطولة زعبيل لمسافة 1600 متر، فيما أكدت «سمر رومانس» نجوميتها في سباق بلانشين لمسافة 1800 متر، وكلاهما بإشراف المدرب شارلي أبلبي.

وانتزع «هايبوثيتكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ببراعة سباق نيو جاكور اكس اف، والذي أقيم في الشوط الأول لمسافة 1600 متر. وأظهر «نيو تريلز» لحمدان سلطان السبوسي، مستوى واعد، حين فاز بالشوط الثالث لمسافة 2000 متر على لقب كيرلين ستيكس، فيما تفوق «ايكويلاتر» لمسز فترياني هاي، في الشوط الثاني لمسافة 1000 متر على لقب ميدان سبرنت.

وحلقت المهرة «مناسك» للراشد للسباقات ببطولة الأوكس الإماراتي لمسافة 1900 متر، فيما دك «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم، حصون منافسيه في الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر على لقب الشندغة للسرعة.