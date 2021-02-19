الإمارات والبطائح يتعادلان في «قمة الهواة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تعادل فريق الإمارات والبطائح 1-1، اليوم الجمعة، بملعب البطائح، في قمة «الجولة 13»، لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، تقدم البطائح بهدف أحرزه ويندرسون في الدقيقة 34، وتعادل «الصقور» بهدف سجله دييجو من ضربة جزاء في الدقيقة 45، ورفع «الصقور» رصيده إلى «النقطة 25» في الصدارة، فيما وصل البطائح إلى «النقطة 21».

وفي أم القيوين، نجح العروبة في العودة بثلاث نقاط مهمة، بعد التأخر أمام العربي بهدف باولو سيلفا في الدقيقة 29، إلا أن العروبة سجل ثلاثة أهداف خلال الشوط الثاني، بتوقيع ردويجو في الدقيقة 70، وسعيد عبيد في الدقيقة 74، وفتحي ساخي في الدقيقة 84، ليرفع العروبة رصيده إلى «24 نقطة» في «الوصافة»، وبفارق نقطة فقط عن الإمارات المتصدر، وفي آخر لقاءات اليوم الأول، تعادل مصفوت مع مسافي من دون أهداف، وتختتم «الجولة 13» بإقامة لقاءين غداً، حيث يلتقي الذيد مع دبا الحصن ودبا الفجيرة مع الحمرية.