الرميثي: طواف الإمارات أحدث نقلة نوعية في «الدراجات الهوائية»

أبوظبي (الاتحاد)

وضعت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات 2021، الحدث العالمي الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، إجراءات احترازية مشددة وفق بروتوكول صحي بنظام الحجر المؤسسي أو ما يعرف بـ «الفقاعة» Full Bubble، لتوفير أعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية طوال أيام الطواف.

وحددت اللجنة المنظمة عدداً من الاشتراطات الواجب اتباعها على جميع المشاركين، من فرق محترفة أو أجهزة فنية وإدارية والعاملين والمتطوعين على مدار الحدث، منذ وصول الفرق المشاركة وحتى اليوم الأخير من الطواف، في إطار الحرص على إقامة الطواف بشكل لائق في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ويلزم البروتوكول الصحي المشاركين بإجراء فحص قبل القدوم إلى الدولة، بمدة لا تتجاوز 72 ساعة، إضافة إلى 3 فحوص، أجري الأول منها أمس الأول، ويجرى الثاني بعد غدٍ الأحد، في اليوم الرابع للوصول، والفحص الثالث في اليوم الثامن، يوم 25 فبراير الجاري.

وخصص البروتوكول الصحي مداخل ومخارج خاصة للفرق والمشاركين في مقرات الإقامة، وأطقم عمل خاصة لخدمة الفرق والمشاركين، تخضع أيضاً للحجر المؤسسي قبل انطلاق الحدث بـ 10 أيام، فضلاً عن فحوص للأطقم الإعلامية من القنوات صاحبة حقوق البث.

كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الإجراءات والتدابير الوقائية لحركة الفرق والمشاركين بتحديد أوقات الخروج والعودة للفرق والمنظمين الخاضعين للحجر المؤسسي خلال السباق، والتنبيه على الجميع بالالتزام بمسار الحركة، وعدم السماح بالاختلاط مع الأفراد غير الخاضعين للحجر المؤسسي الخاص بالحدث، إضافة إلى إجراءات احترازية في نقطة الانطلاق قبل انطلاق كل مرحلة من مراحل الطواف، مع ضرورة الالتزام بلبس الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي، بينما سيتم إخلاء المنطقة المخصصة لخط النهاية للمتسابقين من الأشخاص غير الخاضعين للحجر المؤسسي قبل ساعة من وصول الدراجين، وإلزام الحضور والمتابعين من الشخصيات المتابعة للطواف بإجراء فحص كورونا قبل 24 ساعة.

من جانبه، ثمن محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، دعم «القيادة الرشيدة» للرياضة والرياضيين، ولاستضافة الأحداث العالمية في الدولة، والذي يثمر تميزاً مع كل حدث جديد يقام على أرض الإمارات، الجاذبة للبطولات العالمية في جميع الرياضات، وأكد الرميثي أن الطواف يمثل روح الاتحاد، ويعكس معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية المتنوعة، وحقق خلال نسختيه السابقتين مكاسب كبيرة على صعيد التفاعل المجتمعي بالحدث وعوائد إعلامية وترويجية واقتصادية مهمة.

وأوضح أن الطواف يمثل نموذجاً مميزاً للنجاحات الوطنية المستمرة بأصداء عالمية، ما يؤكد على مكانة الدولة وريادتها العالمية ودورها في استقطاب وجذب أهم الفعاليات والمناسبات الدولية، إيماناً بما تملكه من إمكانيات كبيرة على صعيد البنية التحتية والكوادر التنظيمية والتقدم الرياضي والسياحي والاقتصادي والإعلامي.

وقال الرميثي: وجود نخبة من 20 فريقاً عالمياً يمثلها أفضل الدراجين في العالم، بالطواف أحدث نقلة نوعية في رياضة الدراجات الهوائية التي شهدت تطوراً كمّاً ونوعاً، حيث تضاعف عدد الممارسين لهذه الرياضة بشكل تصاعدي في السنوات الأخيرة سواء في فئة الهواة أو المحترفين من الجنسين، بالنشاط المجتمعي الكبير المستمر في السنوات الماضية والذي يتواصل رغم الظروف الحالية، وما جولة طواف “أبوظبي الجميلة” الذي يحافظ على استمراريته أسبوعياً إلا تأكيداً على ذلك.

وأضاف الرميثي: مكانة الطواف عالمياً، يعد ثمرة للتنظيم الاحتراف وهو ما يستحق الإشادة بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة المنظمة، والمتطوعين لتصل الإمارات إلى قمة الجاهزية ليخرج الحدث في أزهى صورة وعبر مشاهد تعكس عظمة وجمال بلدنا الحبيب الذي لم يكتف بريادته على الأرض بل خطى بقوة نحو استكشاف الفضاء من أجل خير ومستقبل البشرية جمعاء.

واختتم الرميثي تصريحه مرحباً بالجميع. ومشدداً على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي للدولة في هذه المناسبة الدولية، مؤكداً أن الإمارات كانت وما زالت وستظل بلداً للأمن والأمان والتسامح بين الشعوب.