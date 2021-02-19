«البروتوكول» يضبط إيقاع الرياضة

معتصم عبدالله (دبي)

ما بين التطبيق الصارم لبروتوكولات المسابقات المحلية، والاستضافة الناجحة للكثير من البطولات العالمية، يمضي الموسم الرياضي 2020 - 2021 بشكل أكثر سلاسة في الإمارات في ظل «كوفيد- 19»، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعليمات الجهات المسؤولة والهادفة لتحقيق أقصى قدر من السلامة خلال المسابقات المختلفة.

يجسد بروتوكول عمليات المباريات المطبق في دوري الخليج العربي المثال الأعلى للالتزام بالتعليمات المطلوبة من قبل الأندية واللاعبين في المسابقة التي وصلت إلى محطة الجولة 16 بعد إقامة 105 مباريات في الجولات الماضية شهدت تسجيل 310 أهداف، وحظيت المباريات التي تقام دون حضور الجماهير بنسب مشاهدة عالية عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية المشرفة على تنظيم الدوري.

وتراوحت العقوبات المفروضة من قبل لجنة الانضباط على الأندية في دوري الخليج العربي ما بين الإنذار والغرامات المالية.

انعكس التطبيق الصارم على البروتوكول في مختلف المسابقات على الاستضافة الناجحة للإمارات لكبرى البطولات العالمية إبان جائحة «كورونا»، بعدما واصلت أبوظبي سلسلة نجاحاتها مؤخراً بإقامة بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف بنسختها السادسة عشرة، والتي حظيت بأصداء عالمية واسعة على التنظيم المبهر.

وأثمرت الجهود الوطنية المخلصة والتعاون الكبير لكافة الجهات المختصة، عن توفير جميع مقومات السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي أمنت البطولة وحافظت على سلامة جميع المشاركين.

احتضنت دبي وبنجاح بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، البطولة الأعرق في المنطقة ضمن الجولة الأوروبية والتي احتفلت بالنسخة الـ 32 هذا العام، بالتزامن مع نجاح الإمارات في كسب تحدي جائحة فيروس «كورونا» أقوى من أي وقت مضى، بإقامة مثل هذه البطولات العالمية الكبرى.

تستعد الإمارات خلال الفترة من 19 فبراير إلى 16 مارس، بطولة «ريد بُل نيمار جونيورز فايف» العالمية والتي تشهد مشاركة فرق نسائية تخوض المنافسات للمرة الأولى، بهدف التأهل إلى النهائيات العالمية في البرازيل للعام 2021. وإضافة إلى فرق الرجال والفرق المختلطة، ستشمل نسخة هذا العام وللمرة الأولى في الإمارات تصفيات خاصة بالإناث، بالشراكة مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حيث سيتأهّل أحد الفرق النسوية المشاركة للمنافسة في النهائي العالمي.

ويتوقع أن تجذب نسخة هذا العام من «ريد بُل نيمار جونيورز فايف» في الإمارات العربية المتحدة مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف لاعب، سينضمّون إلى عشرات الآلاف من هواة كرة القدم من ست قارات، ممن يخوضون التحدي كل عام.

آلاف درهم غرامات «البروتوكول»

تفرض لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة عقوبات مشددة على الأندية واللاعبين في حال خرق بنود «بروتوكول المباريات»، حيث وصلت جملة المخالفات والعقوبات إلى نحو 27 مخالفة شملت في أغلبها التأخر في إدخال فحوص اللاعبين في الموعد المحدد، وتبادل اللاعبين للقمصان بعد نهاية المباريات، ودخول غرف الملابس لغير المخولين، بجانب مخالفات التصافح والتلامس بالأيدي وعدم التقيد بارتداء الكمامات.