«ليما 118» ينقذ الوصل من «فخ» اتحاد كلباء

مراد المصري (دبي)

تقمص فابيو ليما «دور البطل»، بعدما سجل «هاتريك»، منها هدف في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لينقذ الوصل من الخسارة أمام اتحاد كلباء، ويفرض التعادل 4-4، في المباراة التي أقيمت اليوم «الجمعة»، على ملعب زعبيل، ضمن «الجولة 17» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وينفرد بالمركز السابع على لائحة هدافي دوري الإمارات تاريخياً برصيد 118 هدفاً متجاوزاً الثنائي أحمد عبدالله لاعب العين، وعبدالعزيز محمد لاعب الشارقة.

تقدم اتحاد كلباء بـ «ثلاثية» عن طريق أحمد جشك في الدقيقة 25، والتوجولي ملابا في الدقيقة 29، ورومولو سانتوس في الدقيقة 35، قبل أن يقلص الوصل الفارق من تسديدة ليما، حولها محمد سبيل بالخطأ هدف عكسي داخل شباك «النمور» في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وقلص الوصل الفارق في الشوط الثاني من ركلة جزاء عن طريق فابيو ليما في الدقيقة 71.

وحبست الدقائق الأنفاس، بعدما أدرك ليما التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إلا أن اتحاد كلباء خطف الهدف رابع بواسطة لابا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أيضاً، وانتزع ليما هدف التعادل مجدداً بعدها بدقيقتين.