«ثنائية سمعة» تقود الوحدة إلى النقطة 27

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

قاد إسماعيل مطر مهاجم الوحدة فريقه للفوز 3/ صفر على خورفكان اليوم باستاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، ليرفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة بينما تجمد رصيد خورفكان عند 15 نقطة.

وأحرز «سمعة» هدفيه من ركلتي جزاء في الدقيقتين 23 و84 من عمر المباراة، حيث احتسبت الأولى بعد دفع خميس الحمادي لخليل إبراهيم داخل منطقة الجزاء، فيما احتسبت الثانية لصالح تيم ما تافز ضد وليد سراج وبعد تدخل من تقنية الفيديو لاحتساب الحالة.

وتعد الثنائية هي الأولى لـ«سمعة» هذا الموسم، حيث سبق له أن زار مرمى خورفكان ذهاباً، بينما رفع غلته إلى 5 أهداف، وجاء الهدف الثالث عبر البديل طحنون الزعابي. الذي أرسل كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى خورفكان في الدقيقة 92، والهدف هو الثاني للاعب هذا الموسم.

ويعتبر الفوز هو الثاني للوحدة على التوالي في مواجهة منافسه في عصر الاحتراف، بعدما التقيا 3 مرات، حيث فرض التعادل (2-2) نفسه على المواجهة الوحيدة بالموسم الماضي «الُملغى»، بينما فاز الوحدة ذهاباً هذا الموسم (2-1).

وبالنتيجة يعود الوحدة للانتصارات بعد تعادلين في آخر مباراتين، بينما تتعمق جراح خورفكان في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري.

من جانبه، هنأ الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، لاعبيه بالفوز الذي وصفه بالمهم بعدما تحقق على منافس صعب يمتلك لاعبين مميزين في الوسط والهجوم.

وقال المدرب الصربي: افزنا بـ 3 أهداف ولم نستقبل أية أهداف، وأمامنا مباراة الوصل بالجولة المقبلة ويجب أن نعالج السلبيات التي حدثت في لقاء اليوم ونطور إيجابياتها، وواصل: سعيد بعودة خريبين إلى التشكيلة بالجولة المقبلة، وأتمنى أن لا تكون إصابة روبن قوية.

وقال رازوفيتش: الدفع بالعناصر الأساسية قراري، وسأقوم بتحليل أداء الفريق أمام خورفكان بالتعاون مع الجهاز الفني المساعد، والأجدر بالمشاركة سيكون في قائمة البداية أمام الوصل.فيما اعترف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، أن هدف الوحدة الثاني حسم المباراة وتسبب في انخفاض حماس لاعبيه، الذين قدموا مباراة جيدة وصنعوا فرصاً عديدة لكنهم لم يتمكنوا من ترجمتها إلى أهداف.

وقال زاناردي: المباراة متكافئة، استقبلنا هدفاً في الشوط الأول، وحاولنا التعادل وسجلنا هدفاً لكن للأسف اللاعب كان في موقف تسلل، الفريق فقد تركيزه عند ركلة الجزاء الأولى، وفي الشوط الثاني استحوذنا على الكرة، وصنعنا عدة فرص، لكننا استقبلنا الهدف الثاني على عكس سير المباراة من ركلة جزاء، وهو ما أنهى الأمور لمصلحة الوحدة.

وأضاف: الآن علينا طي صفحة المباراة والعمل على علاج السلبيات قبل مواجهة شباب الأهلي بالجولة المقبلة، والتي سنعمل فيها على الخروج بنتيجة إيجابية.