ميثاء القبيسي بطلة كأس فاطمة بنت منصور للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

انتزعت الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة «شابال نابوكا» لإسطبلات «أف 3»، لقب كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، والذي أقيم اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة. وأقيم السباق بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وشهد مشاركة 117 فارسة، وتوجت الفائزات الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان.

وشارك في مراسم التتويج مسلم العامري مدير عام القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي للخيول العربية.

وقطعت بطلة السباق المسافة الكلية خلال 3:24:32 ساعات، وحلت ثانية شارينا أحمد الفلاسي بالجواد «سيرافينو» لإسطبلات المغاوير، بزمن قدره 3:24:36، فيما جاءت ثالثة رفيقتها في الإسطبل أفنان إبراهيم على صهوة «بركة اليخيدو» بزمن قدره 3:24:43 ساعات.

وتستضيف القرية، صباح اليوم سباق كأس الشيخ محمد بن منصور آل نهيان لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 100 كلم، وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، حيث تبلغ مسافة الأولى 35 كلم، التي تم ترسيمها بالأعلام الزرقاء، وتبلغ مسافة الثانية 25 كلم بالأعلام صفراء، وتبلغ مسافة الثالثة 20 كلم بالأعلام حمراء، وتبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كلم، وتم ترسيمها بالأعلام البيضاء.