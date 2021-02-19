الراجحي يتصدر رالي دبي الصحراوي والقاسمي ثالثاً

دبي (الاتحاد)

تصدر السعودي يزيد الراجحي فئة السيارات من رالي دبي الصحراوي، بينما تصدر الدراج الجنوب أفريقي آرون مير الدراجات النارية، من الرالي الذي يمثل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية «فيا»، حيث تصدر الراجحي مع ملاحه البريطاني مايكل أور على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف القسم الأول، الذي أقيم في صحراء القدرة بدبي بفارق 21 دقيقة و31 ثانية عن منافسه مواطنه ياسر بن سعيدان وملاحه الكسي كوزميش بسيارة ميني جون كوبر.

وجاء ثالثاً بفارق 4 ثوان الإماراتي الشيخ خالد القاسمي وملاحه الألماني ديرك فون زيتزيفتس على متن سيارة فريق أبوظبي ريسينج بيجو 3008 دي كيه آر.

وفي فئة الدراجات النارية تمكن دراج جنوب أفريقيا المقيم بالدولة، آرون مير من تصدر هذه الفئة على متن دراجة هوندا بفارق 3 دقائق و20 ثانية، بعد أن قدم عرضاً جيداً في القسم الأول، متقدما على مواطنه مارك أكرمان الفائز بلقب الفئة عام 2017 بدراجة هوسكفارنا، وجاء ثالثاً البريطاني سام سميث بفارق دقيقة و34 ثانية بدراجة كيه تي أم.

حل في المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي، الإماراتي سلطان البلوشي بدراجة هوسكفارنا والاردني عبدالله ابو عايشة بدراجة كيه تي ان، والإماراتي محمد البلوشي بدرادة هوسكفارنا.

وعاد رالي دبي الصحراوي إلى مسرح الراليات العالمية هذا العام، بعد إلغائه العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، ويقع مقر الرالي في مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ودخل الرالي سجلات الأرقام القياسية كأول رالي في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة.

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للرياضة: «من الجيد الترحيب بعودة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية إلى دبي، خاصة وأننا نضع نموذجاً يحتذى به للراليات الأخرى في التنمية المستدامة لرياضة السيارات».

وقال الشيخ خالد القاسمي: في أول 20 كلم كانت السيارة صعبة على الكثبان الرملية، لقد جربنا طرقًا مختلفة ولكن ظللنا نغوز في الرمال. ونظراً لعدم هطول الأمطار أصبحت الرمال ناعمة جداً لذا حاولنا تجنب الكثبان الرملية قدر الإمكان.

وبعد توقف ليلي سيعاود الناجون انطلاقهم السبت، لاجتياز مرحلة‏‭ ‬الشركة ‬العربية ‬للسيارات‭ ‬نيسان ‬الخاصة ‬ومسافتها ‬194 ‬كم ‬حتى ‬النهاية ‬في ‬مركز ‬الابتكار.



























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آرون على قمة الدراجات النارية

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الراجحي يتصدر «دبي الصحراوي» والقاسمي ثالثاً

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دبي (الاتحاد)

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دبي (الاتحاد)

تصدر السعودي يزيد الراجحي فئة السيارات من رالي دبي الصحراوي، بينما تصدر الدراج الجنوب أفريقي آرون مير الدراجات النارية، من الرالي الذي يمثل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية «فيا»، حيث تصدر الراجحي مع ملاحه البريطاني مايكل أور على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف القسم الأول، الذي أقيم في صحراء القدرة بدبي بفارق 21 دقيقة و31 ثانية عن منافسه مواطنه ياسر بن سعيدان وملاحه الكسي كوزميش بسيارة ميني جون كوبر.

وجاء ثالثاً بفارق 4 ثوان الإماراتي الشيخ خالد القاسمي وملاحه الألماني ديرك فون زيتزيفتس على متن سيارة فريق أبوظبي ريسينج بيجو 3008 دي كيه آر.

وفي فئة الدراجات النارية تمكن دراج جنوب أفريقيا المقيم بالدولة، آرون مير من تصدر هذه الفئة على متن دراجة هوندا بفارق 3 دقائق و20 ثانية، بعد أن قدم عرضاً جيداً في القسم الأول، متقدما على مواطنه مارك أكرمان الفائز بلقب الفئة عام 2017 بدراجة هوسكفارنا، وجاء ثالثاً البريطاني سام سميث بفارق دقيقة و34 ثانية بدراجة كيه تي أم.

حل في المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي، الإماراتي سلطان البلوشي بدراجة هوسكفارنا والاردني عبدالله ابو عايشة بدراجة كيه تي ان، والإماراتي محمد البلوشي بدرادة هوسكفارنا.

وعاد رالي دبي الصحراوي إلى مسرح الراليات العالمية هذا العام، بعد إلغائه العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، ويقع مقر الرالي في مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ودخل الرالي سجلات الأرقام القياسية كأول رالي في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة.

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للرياضة: «من الجيد الترحيب بعودة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية إلى دبي، خاصة وأننا نضع نموذجاً يحتذى به للراليات الأخرى في التنمية المستدامة لرياضة السيارات».

وقال الشيخ خالد القاسمي: في أول 20 كلم كانت السيارة صعبة على الكثبان الرملية، لقد جربنا طرقًا مختلفة ولكن ظللنا نغوز في الرمال. ونظراً لعدم هطول الأمطار أصبحت الرمال ناعمة جداً لذا حاولنا تجنب الكثبان الرملية قدر الإمكان.

وبعد توقف ليلي سيعاود الناجون انطلاقهم السبت، لاجتياز مرحلة‏‭ ‬الشركة ‬العربية ‬للسيارات‭ ‬نيسان ‬الخاصة ‬ومسافتها ‬194 ‬كم ‬حتى ‬النهاية ‬في ‬مركز ‬الابتكار.