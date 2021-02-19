تفوق إماراتي في اليوم الثاني لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم الثاني من النسخة الثامنة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2021، والتي تم تقسيمها إلى 5 فئات منافسات قوية، حيث ارتفعت وتيرة المنافسات وتمكن أبناء الإمارات ولليوم الثاني على التوالي، من الفوز بمراكز متقدمة خلال أولى جولات اليوم، خلال النسخة التي يتنافس فيها 121 فارسة وفارساً من الإمارات، وجاءت البداية بفئة الفرسان الأشبال، من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها (110) سم، حيث تنافس 14 فارساً وفارسة من 5 دول، وحاز على الصدارة وجائزة المركز الأول فارسنا الشبل مبخوت عويضة الكربي، وحقق الفوز مع الجواد «زاندوكان سي» بزمن «56.37» ثانية، وأضاف المركز الثاني بالفرس «المزيونة» وزمن «60.35» ثانية، ونالت جائزة المركز الثالث الفارسة شمسة المهيري مع الفرس «برازوريا دو سيملي» وأكملت الجولة في زمن بلغ «60.49» ثانية.

وللمرة الثانية بالإمارات أقيمت منافسات دولية لقفز الحواجز للفرسان الأقل من 25 سنة، والتي سبق إقامتها للمرة الأولى في بطولات الشراع الدولية على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، يناير 2020، وجاءت من جولة واحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وشارك فيها 38 فارساً وفارسة، ونجح 14 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، ونال مركز الصدارة فارسنا الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي بالفرس «كورال بيتش زد» وأكمل الجولة في «53.56» ثانية، وذهبت جائزة المركز الثاني إلى الفارس الأردني حمزة محمود الكسواني والفرس «هابينس» خلال «54.44» ثانية، وتوج بجائزة المركز الثالث فارسنا علي حمد الكربي مع الجواد «أوكسمول» في «56.52» ثانية.

وفي المنافسة الدولية الأولى للفرسان من فئة الناشئين «الجونيورز»، بمواصفات الجولة الواحدة، صمم مسار الشوط بحواجز بلغ ارتفاعها (125) سم، وتنافس على جوائزه البالغة 20 ألف درهم، 18 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 7 فرسان، وأفضل زمن بلغ «59.18» ثانية، وسجله الفارس عيسى عمران العويس بالجواد «تايتنجر دو ألتوب» وتوّج بجائزة المركز الأول، وجاء ثانياً الفارس الشيخ خالد سلطان القاسمي بالجواد «إكساليبور 3» في «61.10» ثانية، وعاد إلى منصة التتويج الفارس المتصدر عيسى العويس ليتسلم جائزة المركز الثالث على صهوة الجواد «أفيلون» وأنهى معه الجولة في زمن بلغ «61.94» ثانية.

وكانت الفارسة فيكتوريا جاد لينغ بالجواد «كمينغ نيكست» من نادي دبي للبولو والفروسية، قد أحرزت لقب الشوط الأول من منافسات اليوم الثاني، بعدما أكملت المرحلة الثانية في زمن بلغ «28.95» ثانية، وحلت الفارسة مريم أحمد عبد الملك بالفرس «إبراندو» من نادي الشارقة للفروسية ثانية خلال «29.45» ثانية، ومن نادي الشارقة أيضاً توجت الفارسة عائشة محمد المازمي والجواد «لونهيرز بي» بجائزة المركز الثالث، وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ «29.67» ثانية.

وأقيمت البطولة الدولية لفئة الأطفال برعاية إسطبلات الشراع بجوائز قيمتها 10 آلاف درهم وفئة الشباب تحت 25 سنة للبطولة الدولية برعاية نادي أبوظبي للفروسية بجوائز مالية تقدر بـ 20 ألف درهم، وفئة السيدات للبطولة المحلية، برعاية أبوظبي للإعلام وتقدر قيمة جوائزها بـ30 ألف درهم وفئة السيدات للبطولة الدولية، جولة واحدة ضد عقارب الساعة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي والتي تقدر قيمة جوائزها بـ30 ألف درهم، وفئة السيدات للبطولة الدولية، جولة خاصة من مرحلتين ترعاها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بجوائز تقدر قيمتها بـ60 ألف درهم وتعد هي الجائزة الأكبر في ثاني أيام البطولة.

من جانبه توجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل لرياضة الفروسية، وتطويرها وتمكين مسيرة المرأة فيها، وانعكس ذلك على قوة المنافسات ضمن فئة السيدات وتزايد عدد المشاركات عاماً تلو الأخرى، بالإضافة إلى مشاركة الفارسات من مختلف دول العالم اللاتي وجدن في الإمارات فرصة لممارسة شغفهن في رياضة قفز الحواجز.

وأشار إلى أن هذا الموسم سيكون متميزاً وحافلاً بالفعاليات والبطولات المحلية والدولية، رغم التحديات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بانتشار كوفيد- 19.