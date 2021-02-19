إصابة بنزيمة تضاعف «صدمة» الريال

مدريد (أ ف ب)

ستكون مشاركة الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد الإسباني ضد أتالانتا الإيطالي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء المقبل موضع شك، بعد أن أعلن مواطنه ومدربه زين الدين زيدان عن إصابة مهاجمه.

غاب بنزيمة عن الحصة التدريبية لفريق العاصمة اليوم الجمعة، حيث أكد زيدان أن هدافه لن يسافر مع الفريق لمواجهة بلد الوليد في منافسات الدوري المحلي غداً السبت.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء «لن يكون معنا غداً، لديه مشكلة ظهرت، لذا لن يكون معنا، علماً أن النادي لم يوضح بعد تفاصيل الإصابة.

في حين قد يتجاوز ثاني ترتيب «الليجا» عقبة بلد الوليد من دون مهاجمه الفرنسي، إلا أن غيابه عن الرحلة إلى برجامو قد يشكل ضربة قوية لريال مدريد.

سجل الفرنسي 17 هدفاً في جميع المسابقات مع ناديه هذا الموسم، وهو في «فورمة» جيدة، بعد أن هز الشباك في آخر مباراتين.

وأردف زيدان «نعرف ما يقدمه كريم لنا، وكم هو مهم بالنسبة لنا، لكن علينا أن نتعامل مع الوضع، ونتمنى أن يعود إلينا في أسرع وقت ممكن مثل كل اللاعبين الآخرين».

وعانى النادي الملكي من إصابات عدة في صفوفه، خلال الأسابيع الأخيرة شملت البلجيكي إدين هازارد، القائد سيرخيو راموس، دانيال كارفاخال، البرازيليين مارسيلو، إيدر ميليتاو ورودريجو، ألفارو أودريوزولا، الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

ورداً على سؤال عن رأيه بمواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والنرويجي أرلينج هالاند قناص بوروسيا دورتموند الألماني، بعد أدائهما الرائع في دوري الأبطال منتصف الأسبوع، قال زيدان «إنهما لاعبان رائعان وصغيران، هما لاعبا الحاضر والمستقبل، لن أعلّق ما إذا كنت أفضّل أحدهما، كل شخص لديه أحداً يفضّله».

وارتبط مبابي تحديداً الذي ينتهي عقده مع فريق العاصمة الفرنسية في يونيو 2022 بالانتقال إلى ريال مدريد.



