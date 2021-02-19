عبدالرحيم جمعة: الظفرة «انطلاقة حقيقية» بـ «نقطة الملك»

محمد سيدأحمد (أبوظبي)

وصف عبدالرحيم جمعة مدير فريق الظفرة، التعادل مع الشارقة بـ «الجولة 17» لدوري الخليج العربي، بالانطلاقة الحقيقية لـ «الفارس»، في الدور الثاني للبطولة، مؤكداً أن الروح العالية والتركيز، بجانب عودة عدد من اللاعبين أسهما في الخروج بـ «نقطة» تعتبر مكسباً أمام المتصدر، وشدد على أن لقاء العين المقبل بـ «الجولة 18»، على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، هو الأهم حالياً، وأن التحضير له نفسياً وفنياً بدأ بالفعل عقب نهاية مباراة أمس الأول.

وقال: الظفرة قدم مردوداً جيداً فنياً وجماعياً أمام الشارقة، واستطاع أن يتعافى بعد 3 مباريات شهدت نتائج سلبية، والعامل الرئيسي فيها النقص الكبير في العناصر الأساسية، والآن الظروف أفضل بكثير، لذلك ظهر الفريق بمستواه الطبيعي، ونأمل في عودة بقية المصابين بداية الأسبوع، أن يكون «الفارس» في أفضل حالاته أمام العين، وهي مباراة مهمة جداً لنا، ولابد من الفوز بها، وأعتقد أن مفتاح التفوق فيها يكمن في احترام «الزعيم» بوصفه الفريق الكبير، ويسعى للإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على البطولة، من جانبنا نحضر جيداً للمباراة، والفريق يدخلها بمعنويات عالية، من أجل حصد النقاط الثلاث على ملعبه، ولدينا الأدوات القادرة على تحقيق ذلك من لاعبين.

وأضاف: هدفنا واضح، وهو تحسين مركزنا في الترتيب، وكما ذكرت تأخرنا في الانطلاقة الحقيقة بالدور الثاني حتى «الجولة 17»، وكرة القدم تحترم من يعطيها في الملعب، ولدينا مجموعة من اللاعبين القادرين على العطاء بسخاء في جميع المراكز، وبعد أن اكتملت الصفوف، فإن هدفنا الفوز بكل مباراة نخوضها، مع احترامنا لكل المنافسين، ونركز على فريقنا، وكيفية جعله جاهزاً دائماً لكل المباريات، وأيضاً عملنا على الجانب النفسي قبل المباراة الماضية، لتفادي الإنذارات وحالات الطرد التي أثرت كثيراً على الفريق خلال الفترة السابقة، ونواصل العمل على بتحرير الفريق من أي ضغوط، لأننا نريد مركزاً جيداً مع نهاية الدوري.

وتمنى عبدالرحيم جمعة أن لا يطارد شبح الإصابات اللاعبين في الفترة المقبلة، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به الفريق.



