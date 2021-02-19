بالتطوير وزيادة الممارسين.. طواف الإمارات يعزز المكتسبات

أبوظبي (الاتحاد)

ساهم طواف الإمارات الحدث العالمي الأبرز في رياضة الدراجات، في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في تنظيم البطولات الكبرى في العالم، وكواجهة حضارية ورياضية وسياحية تجذب الفعاليات ونخبة الرياضيين من شتى قارات العالم، وكما انعكس استمرار الحدث المميز إيجابياً على الفعاليات المجتمعية، وانتشار وتطوير رياضة الدراجات الهوائية وزيادة عدد الممارسين لهذه الرياضة في الدولة، ولاسيما أن الأعداد تضاعفت بشكل قياسي منذ انطلاقة الطواف على مستوى الهواة والمحترفين وزيادة عدد الأندية والفرق المجتمعية التي وصلت إلى 12 فريقاً في مختلف إمارات الدولة.

وأصبح هناك زيادة كبيرة في تنظيم الفعاليات المجتمعية والسباقات في رياضة الدراجات الهوائية في معظم إمارات الدولة، وتميزت هذه الفعاليات بمشاركة قياسية، حيث وصل عدد المشاركين في 4 سباقات أقيمت في يوم واحد في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة إلى 1600 متسابق ومتسابقة، وهذا رقم قياسي يؤكد أن أرقام الممارسين لهذه الرياضة يقترب من 15 ألفاً.

وبفضل الرعاية التي تحظى بها هذه الرياضة من دعم القيادة الرشيدة، وإقامة مثل هذا المحفل الذي يجمع نخبة نجوم اللعبة في العالم، وهناك عدد مقدر من الأندية والفرق في الدولة، باتت تحرص على العمل والمشاركة في البطولات لتطوير وصقل المواهب الإماراتية، وصولاً إلى العالمية، ضمن الحدث عبر عدد من اللجان، وبالمشاركة في السباقات العالمية التي تقام في القارات المختلفة.

وكما ساهم الطواف في جذب المؤسسات الحكومية الشركات الخاصة لرعاية الحدث العالمي، بل ورعاية الفرق المجتمعية وفعالياتها التي تقام على مدار السنة، وهو ما يساهم في صقل المواهب ودفعها نحو الاحتراف.

بدوره أوضح عبدالله سويدان المحاضر الدولي، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية للدراجات، أن طواف الإمارات الحدث الرياضي الضخم يعود للدولة بمكتسبات هائلة على كافة المستويات، ولاسيما أنه الحدث الأول في الشرق الأوسط والأول في روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ومحطة عالمية تجمع نخبة الفرق العالمية ونجوم اللعبة، وقال: «إذا نظرنا للحدث من منظور شامل فإنه يحقق فوائد كبيرة للإمارات التي تحظى بثقة العالم والاتحاد الدولي، وغيرها من الأشياء التي تحقق تأثيراً إيجابياً كبيراً، خاصة على انتشار وتطور اللعبة والفعاليات المجتمعية التي تنظم على مدار العام بفضل استمرار تنظيم كحدث بقيمة ومكانة طواف الإمارات».

وأضاف: الطواف بات من الأحداث الرياضية التي ينتظرها الجميع سنوياً، وبفضله انتشرت اللعبة بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والاهتمام بجوانبها الفنية والجمالية والإدارية، وأصبح هناك وجود لفرق مجتمعية على قرار الفرق العالمية معظمها من الهواة وصلت إلى 12 فريقا في الدولة مثل الوثبة وربدان والظفرة والعين في أبوظبي وتورك وجميرا في دبي والياسي في الشارقة، أصبحوا حريصين على تطبيق على ما شاهدوه في الطواف من الفرق العالمية في السباقات المحلية، إضافة إلى جذب أعداد كبيرة من المشاركين، حيث وصل العدد إلى 150 مشاركاً في سباق الدوري المحلي وهذا من الآثار الإيجابية للطواف.

وتابع: إن هناك زيادة كبيرة وسريعة في نسبة الممارسين لرياضة الدراجات في آخر سنتين، وكشف عن مشاركة 1600 لاعب ولاعبة في 4 سباقات محلية أقيمت في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة في يوم، معتبراً أن هذا رقم قياسي يؤكد تنامي الأرقام في أعداد الممارسين.

وأكد سويدان أن استمرار تنظيم الطواف عالمي من فئة «دبليو يو تي» وهو الأول في الشرق الأوسط والأول في روزنامة الاتحاد الدولي كمحطة دولية غاية في الأهمية للفرق والدراجين، يعد نجاحاً باهراً للإمارات فاقت به دول عظمى وكبيرة وقال: إن الطواف العالمي يجذب الأنظار ويعد محطة عالمية مهمة لأنه يجمع 3 اختصارات في 7 أيام هي السرعة النهائية وصعود المرتفعات وسباق ضد الساعة، إضافة إلى أهميته في التصنيف وتعتبر نقاطه مضاعفة في مقابل السباقات الأخرى الأقل في التصنيف.