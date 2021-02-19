«قمة أبوظبي» تحافظ على «اللقبين»

أبوظبي (الاتحاد)

حافظت نتيجة التعادل الإيجابي بين الجزيرة وضيفه بني ياس 3-3، أمس الخميس، ضمن «الجولة 17» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، على أفضلية الفريقين، بعدما تمسك «فخر أبوظبي»، بلقب أقوى خط هجوم بالوصول إلى «الهدف 45»، فيما لم تمنع «الثلاثية» فريق «السماوي» من المحافظة على لقب الأقوى دفاعاً بـ «الشراكة» مع الشارقة برصيد 17 هدفاً استقبلتها شباك الفريقين.

ولم تخرج «قمة أبوظبي» عن المسار التاريخي لمواجهات الفريقين، بعدما نجح الجزيرة في تسجيل ثلاثية أمام «السماوي» الذي لم يخرج بشباك نظيفة في كل المباريات أمام الجزيرة في «المحترفين» باستقباله 52 هدفاً، وواصل بني ياس سلسلة النتائج الإيجابية «خارج قواعده» بعدم الخسارة للمباراة الخامسة على التوالي، وهي المرة الأولى في مشوار الفريق في الدوري منذ موسم 2014- 2015.