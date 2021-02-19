«قمة الهدافين» تشعل مواجهة بني ياس والجزيرة في «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)

يشعل صراع المنافسة على صدارة هدافي دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والذي يجمع ما بين «الثلاثي» سيد خميس «بني ياس»، محمد فوزي وهزاع سبيت «الجزيرة»، أجواء المواجهة المرتقبة بين الفريقين، غداً السبت، على ملعب «السماوي» في افتتاح «الجولة 17»، والتي تشهد أيضاً مباريات الشارقة «الوصيف» أمام ضيفه الظفرة صاحب المركز الأخير، وشباب الأهلي أمام حتا، وعجمان في ضيافة النصر.

وتستكمل «الجولة 17» بعد غد الأحد، بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة العين «المتصدر» برصيد 38 نقطة، والذي يعد الفريق الوحيد الذي لم يعرف الخسارة، في ضيافة الفجيرة «العاشر» برصيد 17 نقطة، فيما يلتقي خورفكان «13 نقطة» مع الوحدة «الثالث» برصيد 32 نقطة، واتحاد كلباء «الرابع» برصيد 29 نقطة مع الوصل «السابع» وله 24 نقطة.

ولا يلغي ابتعاد «السماوي»، و«فخر أبوظبي» عن صراع مقدمة الترتيب باحتلال الأول المركز التاسع برصيد 18 نقطة، والثاني المركز السادس وله 24 نقطة، أهمية المواجهة، في ظل المنافسة المحتدمة على صدارة الهدافين بين مهاجمي الفريقين، حيث يتصدر القائمة سيد خميس المهاجم «المقيم» لـ «السماوي» بـ 12 هدفاً، مقابل 11 هدفاً لثنائي «فخر أبوظبي» أحمد فوزي وهزاع سبيت خاطر.

بدوره، يتطلع شباب الأهلي إلى العودة إلى «مربع الكبار» في المواجهة أمام ضيفه حتا صاحب المركز الـ12، وترفع نتيجة الفوز رصيد «الفرسان» إلى 31 نقطة، وبالتالي صعوده إلى المركز الرابع «مؤقتاً»، فيما ستكون الفرصة متاحة أمام فريق الشارقة لتعزيز موقعه في وصافة الترتيب، بالوصول إلى «النقطة 35»، حينما يواجه الظفرة صاحب المركز الأخير.