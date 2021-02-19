بيرلسكوني ينصح «السلطان إبرا» بالبقاء في ميلان

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل المواجهة المرتقبة بين قطبي مدينة ميلانو، الإنتر وميلان، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، حرص رجل الأعمال الإيطالي الشهير سيلفيو بيرلسكوني، رئيس الوزراء الأسبق، على أن يوجه للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الملقب بـ «السلطان»، نصيحة تتعلق بمستقبله الكروي.

وقال في حديث لشبكة «سكاي سبورت»، بمناسبة هذه المواجهة النارية: يا «إبرا» عليك أن تنهي مسيرتك الكروية بأفضل طريقة ممكنة، وأنصحك بأن يكون ذلك في ناديك الحالي ميلان.

وكانت بعض الشائعات قد أفادت بأن بيرلسكوني الذي يملك نادي مونزا «درجة ثانية»، يرغب في ضم زلاتان إلى هذا الفريق عند صعوده لـ «الكالشيو» في الموسم المقبل، ولهذا جاء تصريح رجل الأعمال الشهير لينفي هذه الشائعات، وإن كان الرجل - على حد قول موقع جول العالمي - لا يمانع في ضم نجوم كبارمثل بالوتيللي وبواتينج وإبرا، لفريق مونزا الذي يملكه، لقدرتهم على جذب مشجعين جدد لهذا الفريق.

واعترف بيرلسكوني في حديثه قائلاً: خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة،شاهدت بعض مباريات الإنتر، ووجدتني من دون أن أدري أشجع هذا الفريق باعتباري مواطن من مدينة ميلانو، نعم أحب الإنتر، وأتمنى حصوله على نتائج جيدة، ولكن في هذا «الديربي» بين «النيراتزوري» و«الروسنيري»، لن أشجع سوى ميلان، الذي كان ملكاً لي منذ سنوات وكنت رئيسه.

يذكر أن إدارة الميلان لا تمانع في تمديد عقد «السلطان» إذا كان قادراً بدنياً على العطاء، وإذا ما واصل نجاحه الحالي، وأيضاً، وهذا هو المهم، إذا وافقت أسرته الصغيرة على استمراره في إيطاليا.

وأوضحت إدارة النادي إن زلاتان استثناء على القواعد المعمول بها بالنسبة لمسألة تجديد العقود، إذ إن شغفه ورغبته وإرادته التي جعلته يلعب حتى أعتاب الأربعين، تجعله خارج كل القواعد.

ويتصدر الإنتر ترتيب الدوري الإيطالي حالياً برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ميلان «49 نقطة».



