«بلد الريف» ينافس «عجاج» في الجولة الثانية لماراثون العين

العين (الاتحاد)

ينظم نادي العين للفروسية، مساء غدٍ السبت، حفل سباقه التاسع لهذا الموسم، والذي يتألف من 7 أشواط خصصت للخيول العربية، فيما يتنافس 79 خيلاً على مجموع جوائز تبلغ 550 ألف درهم.

ويتصدر المشهد الشوط الرابع والرئيس على لقب الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين، لمسافة 4100 متر – هانديكاب بمشاركة 5 خيول، ويدافع «بلد الريف» بطل النسخة الماضية من السباق عن لقبه ومعه رفيقه في الإسطبل «حرير الريف».

ويسعى «عجاج» بطل الجولة الأولى، لإضافة لقب الجولة إلى خزائنه، فيما يدفع المدرب اريك لمارتنيل بكل من «جيمي» و«آر بي جرينيد» حاملين الوزن الأقل في السباق.

ويتقدم الجواد «جرم» ترشيحات الشوط الأول لمسافة 2000 متر بمشاركة 15 خيلاً، وينافسه «أيه أف هداف»، وممثل العجبان «وايوارد».

ومن أبرز الخيول المشاركة في ثاني الأشواط لخيول إنتاج الإمارات لمسافة 1600 متر الجواد «تاجر»، و«أيه أف مصنف» صاحب الوصافة في جبل علي، وهناك «أشطر».

ويطمح «مجد دو لوب» لإظهار مهاراته في ثالث الأشواط لمسافة الميل «شروط»، أمام ثنائي العجبان «بلو دايموند» و«ثابت الريف» بإشراف عبدالله الحمادي، كما يشارك القوي «إم إتش رحال»، مستفيداً من عامل الوزن.

وينطلق فيه «أيه أف ثبور» الفائز في الشارقة في سادس الأشواط فهو لمسافة السرعة 1000 متر هانديكاب، وتنافسه المهرة «زهور» بإشراف لمارتنيل و«أيه أف مذهل» الذي يعد مصدر الخطورة.

ويواجه «أيه أف العجاج» غريمه «السهوج» في كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر – هانديكاب، كما ينافس أيضاً «أيه أف المميز».

وتتجه الأنظار إلى «عارف» الساعي لتسجيل فوزه الثالث على التوالي في العين، حين يواجه «غزوان الخالدية» في الشوط الختامي لمسافة 1000 متر، وتأتي الخطورة من «روعة» الفائزة على ذات المضمار والمسافة.