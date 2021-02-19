خيول الإمارات تتحدى الأقوياء في كأس السعودية

محمد حسن (دبي)

تتجه الأنظار مساء الغد إلى ميدان الملك عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض، لمتابعة كأس السعودية في نسخته الثانية، والذي يجتذب نخبة من الخيول والملاك والمدربين والفرسان العالميين، بمشاركة قوية لخيول الإمارات، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز أشواط الأمسية 30.5 مليون دولار أميركي.

ويبرز في التحدي الرئيسي على لقب كأس السعودية لمسافة 1800 متر، والذي تبلغ قيمة جوائزه 20 مليون دولار، الثلاثي الأميركي الخطير «نيكس جو»، و«شارلاتان» و«تاسيتوس»، ويدفع المدرب الإماراتي مصبح المهيري بالجواد «مليتاري لو» لناصر عسكر.

ويدفع المدرب جون جوسدن بالثنائي «مشرف» و«جلوبال جاينت»، فيما يدفع المدرب البحريني فوزي ناس بالجواد «سمسر» حامل لقب كأس البحرين الدولي.

ويبحث «دريان» لياس للسباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف ديديه جيليمين، وقيادة اورتيز مندزابل عن كأس العبية للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر.

ويتأهب «آر بي فرنش دود» لبيرلي للسباقات، بإشراف هلال العلوي، في السباق البالغ جائزته مليوني دولار، والذي يشهد وفرة من الخيول السعودية وخاصة إسطبلات الخالدية التي تدفع بأربعة ممثلين، أبرزها النجم «طلاب الخالدية».

ويمثل الإمارات في التحدي الكلاسيكي ديربي السعودية، لمسافة الميل، بثلاث خيول هي ثنائي جودلفين «ريبلز رومانس»، بإشراف شارلي أبلبي، والمهرة «سوفت ويسبر»، بإشراف سعيد بن سرور، بجانب «مشاكل»، بإشراف سالم بن غدير.

ويحمل آمال خيول الإمارات في سباق البحر الأحمر للتكافؤ لمسافة 3000 متر، كل من ثنائي جودلفين «سكريت أدفايزر»، بإشراف شارلي أبلبي و«جيفتس أوف جولد»، بإشراف سعيد بن سرور، وهناك الجواد «ميلدنبيرغر» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف مارك جونستون.

ويبرز في سباق 1351 تيرف سبرنت، على مسافة 1351 متراً، «جلوريوس جيرني» للجليلة ريسنج، و«سبيس بلوز» لجودلفين وكلاهما بإشراف شارلي أبلبي، فيما يدفع المدرب سعيد بن سرور بالجواد «لاند أوف ليجندس»، ويسرج مصبح المهيري الجواد «رويال دورنوش».

ويمثل الإمارات في سباق الرياض سبرنت، لمسافة 1200 متر، «سويتزرلاند» لإسطبلات «آر آر آر» بإشراف ساتيش سيمار، الفائز بسباق دباوي ستيكس بكرنفال كأس دبي العالمي هذا الموسم.

ويبرز بقوة في سباق نيوم تيرف كب لمسافة 2100 متر، الجواد «فور ذا توب» لإسطبلات «آر آر آر»، بإشراف سالم بن غدير، كما يضم الشوط خيول قوية أبرزها الأميركي «شانيل ميكر» و«جرانكوسكي».