مبابي يهدد هنري وبنزيمة في «الشامبيونزليج»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اقترب الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 بروسيا، من صدارة ترتيب النجوم الفرنسيين الأكثر تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج».

وبعد أن تجاوز مواطنه زين الدين زيدان، بأهدافه الثلاثة «هاتريك» التي سجلها في شباك برشلونة ضمن ذهاب دور الـ16 للبطولة، حيث أصبح رصيده 10 أهداف مقابل 8 أهداف فقط لزيدان، ها هو يقترب بشدة من مواطنه الآخر تيري هنري الذي سجل 12 هدفاً واعتزل اللعب، كما لم يعد الفارق بينه وبين صاحب المركز الأول كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الذي سجل 18هدفاً، إلا 6 أهداف فقط، يمكن لمبابى تعويضها خلال السنوات القادمة، نظراً لفارق السن الكبير بينه «22 عاماً»، وبين بنزيمة «33 عاماً».

يذكر أن مبابي هو أول لاعب في «الألفية الثالثة» يسجل 3 أهداف «هاتريك» في ملعب «كامب نو»، ويفوز فريقه بالمباراة 4-1، وكان النجم دييجو فورلان لاعب فياريال السابق قد سجل «هاتريك» في برشلونة عام 2005، ولكن فريقه تعادل 3٠3.

واللاعب الوحيد الذي سجل 3 أهداف في مرمى برشلونة خلال القرن العشرين، وفاز فريقه، هو أندري تشيفيتشينكو لاعب دينامو كييف الذي نجح خلال عام 1997 في الفوز على برشلونة بـ «الكامب نو» 4-صفر سجل منها «تشيفي» 3 أهداف.