الجزيرة وبني ياس.. «نقطة» القمة المثيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

رفض الجزيرة هدية الشارقة، وفرّط في الانفراد بقمة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد التعادل مع بني ياس 3-3، في «الجولة 17»، بعد مباراة هي الأكثر إثارة وقوة وندية وحضر فيها كل شيء، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «النقطة 37» في المركز الثاني متساوياً مع الشارقة، الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، فيما رفع «السماوي» رصيده إلى النقطة 33» في المركز الثالث.

وحول بني ياس تأخره بهدفين تقدم بهما الجزيرة عن طريق كواس في الدقيقة 9، وعلي مبخوت في الدقيقة 14، إلى تقدم 3-2، بتوقيع بيدرو في الدقيقة 41، وخمينيز «بطل القمة» بهدفين في الدقيقتين 48 و50،

فيما لم يستسلم الجزيرة، ونجح «البديل» إيزيكيل في تسجيل هدف التعادل لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عقب دقيقة فقط من إهدار مبخوت لضربة جزاء تصدى لها فهد الضنحاني حارس «السماوي».

والتعادل هو الخامس بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما في الدوري، وواصل «الثنائي» مبخوت وبيدرو السباق على قمة الهدافين، بعد وصول مبخوت إلى «الهداف 15» وبيدرو «الهدف 13».

وأكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن فريقه بدأ مباراة بني ياس بصورة أكثر من رائعة، لكنه لم ينجح في استغلال الفرص وتعزيز هدفي التقدم بأهداف أخرى وإنهاء المباراة مبكراً، وقال: الشوط الثاني لم نكن جيدين، وربما يكون هو أسوأ شوط قدمناه هذا الموسم، ولكن يحسب للاعبين القتال وعدم الرضا بالخسارة، والتعادل في اللحظات الأخيرة.

وقال: لم أفهم قرارات حكم اللقاء، وليس منطقياً أن يلعب محمد العطاس مهدداً بالطرد طوال 90 دقيقة بعد حصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة الأولى.

ومن جانبه، قال جورجي مساعد مدرب بني ياس، إن التعادل هو خسارة بالنسبة لفريقه، مؤكداً أن «السماوي» كان الأفضل خاصة في الشوط الثاني، ووجه الشكر للاعبيه على تدارك ضربتي البداية والتأخر بهدفين وتحويل الخسارة إلى تقدم بثلاثة أهداف.

وأكد أن الأخطاء الدفاعية وراء التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، مؤكداً أن بني ياس كان يستحق الفوز والنقاط الثلاث.

وعلى استاد حمدان بن زايد، فرض الظفرة التعادل على الشارقة 1-1، ليواصل «الملك» خسارة النقاط، ورفع «الفارس» رصيده إلى 17 نقطة، بينما وصل الشارقة إلى 37 نقطة.

تقدم الشارقة عن طريق ويلتون سواريز الذي تابع الكرة المرتدة من السناني، إثر رأسية إيجور كورنادو في الدقيقة 32، والهدف هو السادس لويلتون بقميص الشارقة في شباك الظفرة، والـ12 له هذا الموسم، وبعد 10 دقائق نجح بيدرو كوندي في إدراك التعادل للظفرة من ضربة جزاء ارتكبها ماجد سرور، وهو الهدف الخامس لكوندي في خامس مباراة على التوالي خاضها مع الظفرة، الذي قدم أفضل مبارياته تكتيكياً، ليحافظ على تفوقه التاريخي أمام الشارقة في 28 مباراة جمعتهما، بالتعادل العاشر في مواجهات الفريقين بالمسابقة، والفوز في 10 مباريات مقابل 9 انتصارات للشارقة الذي واصل نزيف النقاط. للمباراة الثانية على التوالي، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام العين

وقلب شباب الأهلي الطاولة على مضيفه حتا، ليحقق فوزاً مثيراً 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، فيما بقي «الإعصار» أخيراً بـ 5 نقاط.

تقدم حتا بهدف ناهير بيسارا في الدقيقة 58، إلا أن شباب الأهلي عرف كيف يخطف اللقاء في أقل من دقيقتين، بعدما أدرك «البديل» يحيى الغساني التعادل في الدقيقة 86، وأضاف محمد جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 87 .

وحقق الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أول فوز له في الدوري منذ توليه المهمة الفنية للفريق، بعدما تغلب «العميد» على عجمان 3-0، ورفع النصر رصيده إلى «النقطة 30»، فيما تجمد رصيد «البرتقالي» عند «النقطة 9»، وجاءت الأهداف عن طريق المدافع عبدالرحمن راكان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12، وريان مينديز في الدقيقتين 53 و86.