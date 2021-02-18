3 مواجهات في «أقوياء اليد» اليوم

رضا سليم (دبي)

يصل دوري أقوياء اليد إلى المحطة الأخيرة من الدور الأول بالجولة الحادية عشرة التي تنطلق اليوم وتستمر لمدة يومين، حيث تقام اليوم 3 مباريات الأولى تجمع بين العين والنصر في ضيافة البنفسج، فيما يلتقي دبا الحصن مع الوحدة بصالة دبا الحصن، والجزيرة مع مليحة بصالة مليحة، وتستكمل الجولة غدا بمواجهتين تجمع الأولى بين الشارقة والظفرة، فيما ستكون قمة الجولة بين شباب الأهلي مع الوصل.

ويتصدر الشارقة قمة الترتيب برصيد 27 نقطة، يليه شباب الأهلي برصيد 24 نقطة والعين الثالث برصيد 21 نقطة من 8 مباريات ومليحة الرابع بنفس الرصيد من 9 مباريات والوصل الخامس برصيد 19 نقطة.