العين والفجيرة.. «الحوار الثامن» في «المحترفين»

معتز الشامي (دبي)

لن تكون المباراة المرتقبة بين العين وضيفه الفجيرة، اليوم، ضمن «الجولة 17» لدوري الخليج العربي، مثل أي مواجهة سابقة بين الفريقين اللذين التقيا 7 مرات في «الاحتراف»، حيث يلعب «الزعيم» من أجل الفوز والخروج بـ «العلامة الكاملة»، لضمان استمرار مسيرة التفوق، بعد الانتصار المهم على الشارقة المتصدر في الجولة الماضية، والذي أعاد الثقة لـ «البنفسج»، ودفع لاعبيه لإعلان التحدي لباقي المنافسين في المباريات المقبلة، خاصة أن المنافسة مفتوحة على مصراعيها، بين عدد كبير من الفرق التي تطارد اللقب، الأمر الذي يعني أن الدوري على موعد من قمة الإثارة والمتعة»، في الجولات المتبقية.

وخلال المواجهات السبع الماضية بين الفريقين في دوري المحترفين، لم تنته أي منها بالتعادل السلبي، وشهدت تسجيل 21 هدفاً، ويعد لابا كودجو متخصصاً في هز شباك «الذئاب» حيث سبق أن زارها 5 مرات، بجانب صناعة هدفين، فيما نجح الفجيرة في ترك بصمة 4 مرات، بواقع 3 أهداف سجلها صامويل، وصناعته لهدف.

ويملك العين 27 نقطة في رصيده، قبل مواجهة اليوم، ويحل في الترتيب الرابع للدوري، وسيلعب من أجل الفوز ولا شيء غيره، على أمل التقدم نحو مركز أفضل، ومحاولة اللحاق بركب الصدارة.

أما الفجيرة فيحل في الترتيب الـ 12 برصيد 10 نقاط، وهو ما يعني أن «الذئاب» لا يزال قريباً من «دوامة الهبوط»، ويسعى للهروب منها، والقتال على النقطة في مبارياته، وأولها أمام العين في لقاء اليوم.