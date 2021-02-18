الوحدة وخورفكان.. «حسابات خاصة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

لا يلغي ترتيب الوحدة وخورفكان أهمية المباراة، ولكل منهما «حسابات خاصة»، وبالتالي لن تخلو من التحدي، رغم أن الفريقين التقيا مرتين في «الاحتراف»، الأولى في الموسم الماضي «الُملغى»، وانتهت بالتعادل 2-2، والثانية بالدور الأول هذا الموسم، وفاز بها «العنابي» 2-1.

الوحدة الذي لم يعرف طعم الخسارة منذ بداية الدور الثاني «فوز وتعادلين» يمر بأوقات جيدة، قياساً بالفترة السابقة، وأصبحت الخيارات متوفرة للمدرب، بعد أن تكاملت الصفوف، باستثناء خريبين الذي ربما يكون حاضراً ضمن قائمة المباراة.

أما خورفكان ومنذ فوزه على الجزيرة، في ختام الدور الأول لم يعرف طعم الانتصار، وتعادل في مباراة وخسر مرتين، رغم أنه تطور كثيراً في الفترة الماضية، ويأمل أن يعود من أبوظبي بـ «العلامة الكاملة»، وأن يبتعد عن دائرة الخطر.