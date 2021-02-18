الوصل واتحاد كلباء.. «طموحات متجددة»

مراد المصري (دبي)

يلتقي الوصل واتحاد كلباء اليوم، على استاد زعبيل في «الجولة 17»، لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بعنوان «الطموحات المتجددة»، ما بين «الإمبراطور» الذي يقدم مستويات قوية، منذ تولي المدرب البرازيلي هيلمان مهمة قيادة الفريق، و«النمور» الذي انطلق بقوة مطلع الموسم، قبل أن يمر بتعثرات يتطلع إلى تعويضها في هذا اللقاء، وفتح صفحة جديدة.

ويتسلح الوصل بالمعنويات القوية، بعد الفوز على النصر في مواجهة «الديربي»، فيما يريد اتحاد كلباء التخلص من الصورة السلبية عقب سقوطه الكبير أمام الجزيرة بـ «سداسية» في الجولة الماضية. والتقى الفريقان 11 مرة سابقاً في الدوري، وتبدو كفة الوصل الأرجح بتحقيق 7 انتصارات مقابل انتصار «يتيم» لاتحاد كلباء، وظهر التعادل 3 مرات، علماً أن «النمور» لم يسبق له الحفاظ على نظافة شباكه أمام «الفهود» واستقبل 24 هدفاً.