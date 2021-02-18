قمة «الهواة» بين البطائح والإمارات

فيصل النقبي (الفجيرة)

تشهد بداية «الجولة 13» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، قمة البطائح والإمارات، وتعتبر المباراة مهمة ومصيرية إلى درجة كبيرة، لأنها تحدد مسار بطاقتي التأهل إلى «المحترفين».

ويملك البطائح 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط من صدارة «الصقور» الذي يتربع على الصدارة وله 24 نقطة، وفي حال فوز البطائح يقلص الفارق إلى نقطة فقط، ليشعل المنافسة أكثر، ويدرك «الصقور» جيداً أهمية الخروج بالنقاط الثلاث التي تعني إخراج منافس مهم على بطاقة التأهل الأولى، والوصول إلى «النقطة 27».

ويلتقي العربي مع العروبة في مباراة مهمة لأبناء مربح، من أجل مواصلة وصافة الدوري، وذلك بعد التعثر في اللقاء الأخير بالتعادل أمام دبا الفجيرة، ويملك العروبة 21 نقطة، ويأمل في الانتصار على العربي، مقابل تعادل الإمارات والبطائح، من أجل الاقتراب أكثر من الصدارة، فيما يبحث العربي عن «النقطة»16، والتي تعني اقترابه أكثر من مراكز المقدمة.

وفي آخر لقاءات اليوم الأول، يلعب مصفوت مع التعاون، في مباراة مهمة للفريقين لتعديل أوضاعهما.

وتختتم «الجولة 13»، بإقامة مباراتين غداً، وهي الذيد مع دبا الحصن، وقمة تجمع بين دبا الفجيرة والحمرية، وكلها مهمة من أجل التقدم أكثر في سباق المنافسة على البطاقة الثانية للتأهل.