«جودو الإمارات» يخوض تحدي «جراند سلام تل أبيب»

أبوظبي (الاتحاد)

يواجه فيكتور سكرتوف ظهر اليوم الإيطالي جوفاني اسبيستو، بينما يلتقي ايفان ريمارينكو مع البولندي كاسير سزروزسكي في أول مواجهتين للمنتخب الوطني للجودو ببطولة جراند سلام تل أبيب التي انطلقت أمس، وتم اعتماد مشاركة 422 لاعباً ولاعبة من 60 دولة في البطولة.

وينافس فيكتور في وزن تحت 73 كجم، وفي حال فوزه على اسبيستو يتأهل لنزال المجري سزابو فرايزر في الدور الثاني، أما إيفان في حال تخطيه مباراته الأولى بالدور التمهيدي، فيتأهل للقاء الفائز من مواجهة الإسرائيلي بيتر بالتشيك والبولندي فارا هارون، وأقيمت أمس قرعة البطولة، بحضور ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، الذي ذكر أنها بطولة فريدة في وقت استثنائي، وشكر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الإماراتي على اتصاله وتهنئته باستضافة البطولة الاستثنائية لأول مرة في تل أبيب، والتي تشهد أول مشاركة رياضية عربية إماراتية في إطار علاقات التعاون والصداقة والتسامح، التي رأت النور في أبوظبي على هامش بطولة جراند سلام 2019.

وفي اتصال هاتفي مع اللاعبين، حث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد اللاعبين على ضرورة بذل الجهد في هذه المشاركة الاستثنائية، وتقديم مستويات مشرفة تعكس الجهد الكبير في الإعداد، خلال الفترة الماضية، خاصة أن البطولة تمثل مقياساً لمدى الجاهزية في إطار التحضير لأولمبياد طوكيو المقبل، بعد أن تأهل اللاعبون له برصيد النقاط.