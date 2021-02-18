«زايد للدراسات والبحوث» ينظم بطولة «الصقار الناشئ» في سويحان

أبوظبي (وام)

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث - التابع لنادي تراث الإمارات - أمس الأول بطولة «الصقار الناشئ» للفئة العمرية 14 سنة فما دون في مدينة سويحان، بالشراكة مع عدد من الجهات. شارك في البطولة 29 صقاراً من محبي هذه الرياضة التراثية، وتمكن 16 صقاراً من اقتناص الطريدة والحصول على الجوائز المقدمة من الجهات الداعمة للبطولة.

وقال مسلم العامري الباحث في التراث الشفهي في مركز زايد للدراسات والبحوث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: إن تنظيم البطولة يأتي في إطار جهود نادي تراث الإمارات للمحافظة على تراث الآباء والأجداد وغرس مبادئ ومفاهيم الصقارة في نفوس الأبناء. وأوضح العامري أن الهدف من البطولة تشجيع الفئات العمرية الصغيرة على ممارسة رياضة الصيد بالصقور وتعريفهم بأبرز مهاراتها منذ سن مبكرة، ما يسهم في ترسيخ هذه الرياضة التراثية لدى الأبناء والأجيال القادمة.