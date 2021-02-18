صدارة إماراتية لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات النسخة الثامنة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2021، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام في نادي أبوظبي للفروسية، وشارك في منافسات اليوم الأول أكثر من 90 فارساً وفارسة من مختلف أنحاء العالم، في فئات مختلفة.

وشددت اللجنة المنظمة للحدث على الإجراءات الاشتراطية والوقائية في البطولة وأطلعت الحكام والبياطرة والفرسان عن كل ما يخص موضوع آليات وفوائد البروتوكول الصحي، خلال المنافسات لضمان سلامة الجميع، وأجريت أولى خطوات التجهيز بإجراء الفحص البيطري، لتأكد نتائجها على أهلية الخيول المشاركة صحياً وبدنياً.

وتقام البطولة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وبدعم من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، وبتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية. بحيث تقسم الفئات كالتالي: فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، برعاية نادي أبوظبي للفروسية وتقدر قيمة جوائزها بـ 10 آلاف درهم، وفئة الناشئين «الجونيورز» للبطولة الدولية الأولى للفرسان، برعاية من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وتقدر قيمة جوائزها بـ 20 ألف درهم وفئة البطولة المحلية، برعاية من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والتي تقدر قيمة جوائزها بـ 20 ألف درهم.

من جانبها، أكدت أمل عبدالقادر العفيفي، عضو مجلس إدارة الأكاديمية، على قدرة التنظيم العالية التي يتمتع بها فريق العمل حيث قالت: لطالما كانت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، حريصة على دعم بطولات الخيل وتعزيز مكانتها وتأكيد أهميتها، بوصفها جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وهويتنا، وبلا شك فإن إقامة النسخة الثامنة من بطولة قفز الحواجز، ما هي إلا ترجمة واضحة لرسالة ورؤية القيادة الرشيدة واستثمارها في تمكين الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات، للبروز في رياضة الآباء والأجداد، حفاظاً على الإرث الكبير الذي تركوه لنا.

وأضافت: كانت الإمارات ولا تزال سباقة في تنظيم بطولات الفروسية، على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، وسوف نكون على الموعد مع النسخة الثامنة الاستثنائية التي ستقام في ظروف استثنائية أيضاً، تراعي توفير السلامة لكافة المشاركات، من خلال تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد بمنتهى الدقة، وتوفير الوقاية الكاملة للجميع، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، وننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى كل القائمين على التنظيم وكل الشركاء الداعمين من مختلف الدوائر والجهات.

وشهدت أول أيام البطولة مشاركة العديد من الفارسات التي أبدين سعادتهن بهذه المشاركة، وعبرن عن فخرهن بقدرة المرأة الإماراتية على التواجد في الميادين والمنافسة على الكؤوس، وأن الإمارات أثبتت ريادتها وتميزها في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية، والتي تخص المرأة على وجه الخصوص، على الرغم من كل الظروف والتحديات، أما ميدانياً افتتحت بعد الظهر منافسات البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر «6 إلى 7 سنوات، وجاءت الافتتاحية بشوط من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم للخيول عمر 6 سنوات، و130 سم للخيول عمر 7 سنوات، بجوائز قيمتها 30 ألف درهم، تنافس عليها 18 فارساً، نجح منهم 6 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت فاز بصدارة المنافسة الفارس السوري شادي غريب بالجواد «أليت دو بونتس» (7 سنوات)، وأنهى الجولة في 58.33 ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني الفارسة الدنماركية تينا لوند بصحبة الجواد «إفن فلو اتش بي آر» (7 سنوات) والزمن 61.92 ثانية، وجائزة المركز الثالث كسبها فارسنا سالم أحمد السويدي بالجواد «كووبر» (6 سنوات)، وأكمل معه الجولة في 64.81 ثانية، كما قال الفارس شادي غريب عن الفوز: سعيد جداً، أنني عدت للمنافسة في كأس الأكاديمية الذي يقام للمرة الثامنة هنا في العاصمة أبوظبي، كان مستوى المتسابقين عالياً، وهذا يدل على التدريب المستمر الذي قام به الجميع استعداداً لهذا الحدث خلال الفترة السابقة، وما أبهرني بالفعل التنظيم الجيد الذي استطاع احتواء عدد كبير من الفرسان والفارسات مع وجود الاحترازات التي تضمن سلامتهم، أشكر اللجنة المنظمة وأتمنى كل التوفيق للمشاركين.

وفي المنافسة الدولية الأولى للفرسان من فئة الناشئين «الجونيورز»، بمواصفات الجولة الواحدة، صمم مسار الشوط بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتنافس على جوائزه البالغة 20 ألف درهم، 18 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 7 فرسان، وأفضل زمن 59.18 ثانية، وسجله الفارس عيسى عمران العويس بالجواد «تايتنجر دو ألتوب» وتوّج بجائزة المركز الأول، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس الشيخ خالد سلطان القاسمي بالجواد «إكساليبور 3» وأكمل الجولة في 61.10 ثانية، وعاد إلى منصة التتويج الفارس المتصدر عيسى العويس ليتسلم جائزة المركز الثالث على صهوة الجواد «أفيلون» وأنهى معه الجولة في 61.94 ثانية.