الظفرة يتعادل مع الشارقة ويشعل قمة «الخليج العربي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

رفض الظفرة الخسارة الرابعة، في دوري الخليج العربي هذا الموسم، وفرض التعادل أمام الشارقة 1-1، اليوم «الخميس»، على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، ضمن «الجولة 17» من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، بينما وصل «الملك» إلى 37 نقطة.

وتقدم الشارقة عن طريق ويلتون سواريز الذي تابع الكرة المرتدة من السناني، إثر رأسية إيجور كورنادو في الدقيقة 32، والهدف هو السادس لويلتون بقميص الشارقة في مرمى الظفرة، والـ12 له هذا الموسم.

وبعد 10 دقائق نجح بيدرو كوندي في إدراك التعادل للظفرة من ركلة جزاء ارتكبها ماجد سرور، وهو الهدف الخامس لكوندي في خامس مباراة على التوالي خاضها مع الظفرة، الذي قدم أفضل مبارياته تكتيكياً ليحافظ على تفوقه التاريخي أمام الشارقة في 28 مباراة جمعتهما، بالتعادل العاشر في مواجهات الفريقين بالمسابقة، والفوز في 10 مباريات مقابل 9 انتصارات للشارقة الذي واصل نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته في الجولة الماضية أمام العين.

وأرجع عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، التعادل مع الظفرة، إلى إهدار الفرص التي تهيأت للفريق أمام المرمى، بجانب الأسلوب الدفاعي الذي اعتمد عليه الأخير في المباراة.

وقال: حضرنا إلى منطقة الظفرة، من أجل العودة بالنقاط الثلاث، واللاعبون سعوا للوصول إلى مرمى المنافس، وصنعوا أكثر من فرصة لم تستثمر، وكنا ندرك تماماً أن الظفرة يواجهنا بعد نتائج سلبية في الجولات الثلاث الأخيرة، وأن المباراة ستكون صعبة، لكن هذه كرة القدم، ونتمنى أن يكون المستوى والنتائج أفضل في الجولات المقبلة.

ومن جانبه، هنأ السوري محمد قويض مدرب الظفرة لاعبيه على عودة الروح والأداء العالي أمام الشارقة، مؤكداً أن فريقه عندما يكون مكتمل الصفوف لا يخسر أمام أي منافس، وقال: كنا ندرك صعوبة المباراة وتركنا للشارقة الاستحواذ، ودافعنا من نصف ملعبنا، وحاولنا استغلال نقاط ضعف الشارقة، بقدرات بيدرو كوندي وماكيتي ديوب اللذين يعتبران من أفضل مهاجمي دوري الخليج العربي، وسعداء بهذا الأداء، ونأمل في تقديم الأفضل بالجولة المقبلة أمام العين.

وأضاف: كانت لنا وقفة كجهاز وإداري مع اللاعبين بشأن «التوتر» في المباريات الذي تسبب في 5 حالات طرد بالجولات الثلاث السابقة، والفريق لعب من دون ضغوط ونواصل بذات الأداء خلال الفترة المقبلة.