النصر يحقق الفوز الأول بـ «بصمة التانجو»

رضا سليم (دبي)

قاد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، النصر إلى أول فوز، منذ توليه المهمة الفنية، بعدما تغلب «العميد» على عجمان 3-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم «الخميس»، ضمن «الجولة 17» لدوري الخليج العربي، ورفع النصر رصيده إلى «النقطة 30»، فيما تجمد رصيد عجمان عند «النقطة 9».

كان النصر قد خسر في أول مباراتين على ملعبه تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة دياز أمام اتحاد كلباء 1-2 في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، والوصل 0-1 في «الجولة 16» للدوري.

ومنحت «النيران الصديقة» النصر التقدم على عجمان، عن طريق عبدالرحمن راكان مدافع «البرتقالي»، من تسديدة ضياء سبع في الدقيقة 12، وهو الهدف العكسي الثاني الذي يسجله راكان في مرماه، بعدما فعلها أمام الجزيرة في «الجولة 11»، والتي انتهت بخسارة فريقه بثلاثية.

ويعد النصر من أكثر الفرق استفادة من الأهداف «العكسية» في دوري الخليج العربي هذا الموسم، بتسجيله 4 أهداف أمام الظفرة «هدفين» والعين وعجمان، وأنهى «العميد» الشوط الأول متقدماً على عجمان بهدف عكسي ونسبة استحواذ 62.1% مقابل 37.9%.

ولم يتغير الوضع كثيراً في الشوط الثاني، بعدما عاد لاعبو «العميد» إلى التهديف فيما أهدر أصحاب الأرض كل الفرض، وأبرزها تسديدة حسين عبدالرحمن في القائم، وسجل ريان مينديز هدفه الرابع هذا الموسم خلال 17 مباراة، بعد أن أضاف الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 53 وسبق للاعب تسجيل في مرمى عجمان بالدور الأول.

وعاد اللاعب نفسه ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 86، ويسجل أول «ثنائية» له مع النصر هذا الموسم، ويرفع رصيده إلى الهدف الخامس، ويرفع النتيجة إلى ثلاثية، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، يحرز تيجالي هدفاً في الدقيقة 94، إلا أن الحكم محمد عبدالله يلغيه بداعي التسلل، لتنتهي المواجهة بفوز «العميد» بثلاثية وهي نفس نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

وأكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن الفوز مهم للخروج من «عنق الزجاجة»، والنتائج غير المرضية، رغم المستوى الذي قدمه الفريق أمام الوصل، وأشكر اللاعبين الذين لعبوا تحت ضغط كبير للعودة، ونجحوا في تحقيق فوز مهم خارج ملعبهم.

وقال أيمن الرمادي مدرب عجمان: خسرنا مواجهة «العميد» بأخطاء بسيطة كان من الممكن تفاديها، والأهم أن نعالجها في المرحلة المقبلة ولا يزال في الدوري 9 مباريات، وتحتاج إلى المزيد من التركيز.

