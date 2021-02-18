قائد شرطة الشارقة يكرم الفائزين بمسابقتي المستجيب الأول والمهارات الحركية

الشارقة (وام)

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الفائزين في ختام مسابقة رماية المستجيب الأول بالمسدس لفئة الفرق «رجال - سيدات» وهو سيناريو يحاكي مهام عناصر الشرطة ويعزز أداءهم في حفظ الأمن والأرواح والممتلكات ويتم بتنفيذ الرماية بالمسدس من مسافات ووضعيات مختلفة تتضمن التسديد المباشر والتسديد من خلف ساتر على الهدف.

شارك في المسابقة 11 فريقا من الرجال و7 فرق سيدات من مختلف القيادات الشرطية والأمنية بالدولة ضمن فعاليات بطولة الشرطة للرماية في نسختها الـ 39 التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة وقدم قائد عام شرطة الشارقة الكؤوس والميداليات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة بالإضافة لتكريمه للفائزين بمسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية بالمسدس.

وحظيت المسابقة بمتابعة وحضور العميد خالد شهيل نائب رئيس اتحاد الشرطة والعميد الدكتور محمد خميس العثمني رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة والعميد وليد سالم الشامسي قائد كلية الشرطة رئيس اللجنة الفنية باتحاد الشرطة والدكتور العميد غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي والعميد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية.

وأسفرت نتائج المسابقة لفئة فرق «رجال» عن حصول القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المركز الأول وجاءت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني وحلت القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثالث.

وفي فئة فرق «سيدات» حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول، وجاءت القيادة العامة لشرطة الشارقة ثانيا فيما حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المركز الثالث.

أما فئة فرق «ضباط» فقد حصلت شرطة دبي A على المركز الأول وجاءت شرطة الشارقة في المركز الثاني وحلت شرطة أبوظبي بالمركز الثالث.

وفي فردي «ضباط» حصل الملازم أحمد علي ناصر من شرطة دبي A على المركز الأول وحل الرائد سعيد سلطان مبارك من شرطة الشارقة ثانيا بينما جاء الملازم عبدالله ناصر النعيمي من شرطة دبي A بالمركز الثالث.

أما في فئة فردي «رجال» فقد حصلت شرطة أبوظبي على المركزين الأول والثاني بعد أن جاء الرقيب أول سالم عبدالله الكعبي في المركز الأول والمساعد أحمد خميس الاحبابي في المركز الثاني بينما ذهب المركز الثالث للمساعد أحمد عبدالله الجسمي بشرطة الشارقة.

وحصدت القيادة العامة لشرطة دبي المراكز الثلاثة الأولى للمسابقة عن فئة فردي «سيدات» بعد أن حصلت الملازم فريدة سعيد الظهوري على المركز الأول وحلت الوكيل شريفة علي جعفر بالمركز الثاني وحلت الرقيب أول عزة عبدالله الشحي بالمركز الثالث.

وتم تكريم الفائزين بمسابقة المستجيب الأول لمستوى الفرق «رجال» حيث حصل فريق القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول وجاء فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثاني وحل فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثالث.. أما في فئة فرق «سيدات» فقد حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول وجاءت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني بينما حل فريق جهاز أمن الدولة بدبي بالمركز الثالث.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة عن فخره واعتزازه بما شاهده من مستوى عالي في الأداء تميز بالمنافسة والندية من جانب المشاركين من العنصرين الرجالي والنسائي بمختلف فئاتهم في مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية ومسابقة المستجيب الأول، مشيدا بتميز كافة المشاركة في هذه النسخة من البطولة متمنيا لهم النجاح والتوفيق وأن يحالف الجميع الحظ بتحقيق أفضل النتائج فيما تبقى من المسابقات الأخرى.