3 جمعيات عمومية لاتحاد الطائرة في مارس

معتصم عبدالله (دبي)

حدد اتحاد الطائرة شهر مارس المقبل موعداً لعقد ثلاث جمعيات عمومية تنظم في يوم واحد، وتشمل العمومية العادية لموسم 2019-2020، و2020- 2021، إضافة لعقد عمومية غير عادية لاعتماد النظام الأساسي، والذي تُبنى على قواعده إجراءات انتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد 2020- 2024.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع العادي رقم 46 للاتحاد بمقره في دبي، برئاسة يوسف الملا والذي تضمن جدول أعماله الاطلاع على تقارير اللجان، واستعراض قرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي القاضي بإلغاء القرارات المعتمدة في العمومية غير العادية للاتحاد والتي عقدت في أغسطس 2020.

وأكد الدكتور أحمد المطوع الأمين العام ترحيب مجلس الإدارة بقرارات مركز الإمارات للتحكيم التي نصت على إلغاء قرارات العمومية غير العادية السابقة، اعتبار أندية البطائح، الذيد، المدام، ومليحة كأندية عاملة، بعدما احتكمت الأندية إلى المركز ضد مجلس إدارة اتحاد الطائرة بشأن اعتبارها عضوية مساندة، وبالتالي عدم أحقيتها في التصويت على قرارات العمومية.

وأشار إلى اعتماد مجلس الإدارة مشاركة نادي شباب الأهلي في البطولة العربية المقررة بالبحرين في مارس المقبل، بجانب الاطلاع على سير منافسات فئات الرجال والسيدات والشباب، بجانب تقارير اللجان الأخرى.

على صعيد متصل تنطلق اليوم الجولة 14 لدوري الرجال، وتتجه الأنظار في السابعة والربع مساء إلى صالة نادي العين التي تحتضن المواجهة المرتقبة بين العين «السادس» أمام ضيفه بني ياس «المتصدر» ضمن الجولة 14، وكان «الزعيم» خسر الجولة الماضية أمام حتا 2-3 فيما عاد «السماوي» سريعاً إلى سكة الانتصارات بتفوقه على الجزيرة 3- صفر.

ويلعب في الجولة ذاتها النصر «الوصيف» برصيد 32 نقطة أمام مضيفه الوحدة صاحب المركز قبل الأخير، ويخوض الجزيرة المتعثر بالخسارة أمام المتصدر 0-3 في الجولة الماضية مواجهة صعبة أمام ضيفه شباب الأهلي «الثالث»، فيما يلعب الوصل في مواجهة حتا، والظفرة صاحب المركز الأخير مع عجمان.