«المنتخبات» تدرس تقليص أيام تجمع «الأبيض» في مارس

معتز الشامي (دبي)

تدرس لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، تقليص أيام تجمع معسكر مارس المقبل للمنتخب، وذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل التصفيات المشتركة والمؤهلة إلى «مونديال 2022»، وكأس آسيا 2023، إلى يونيو المقبل، والتي تقام بنظام «البطولة المجمعة».

وكانت اللجنة قد وفرت لـ «الأبيض» معسكراً يبدأ من 17 مارس المقبل، قبل مواجهتي ماليزيا وإندونيسيا «المجدولة» قبل التأجيل 25 و30 مارس، إلا أن اللجنة تدرس الاكتفاء بتجمع داخلي في دبي، على أن لا يزيد عن 8 أيام على الأكثر، وتنتظر اللجنة عقد اجتماع مع الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الهولندي مارفيك لمناقشة رؤية الجهاز، حول الأيام المطلوبة للتجمع، والمباريات التي يخوضها «الأبيض» في «أيام الفيفا»، على سبيل التجارب الودية، بحثاً عن المزيد من الانسجام.

وتفيد المتابعات أن «الأبيض» سيلعب مباراة دولية ودية واحدة، في ختام التجمع المرتقب، والمتوقع أن يبدأ 22 أو 23 مارس، حيث يفضل مارفيك التركيز على التدريبات، لتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب، والتحرك في الملعب وفق ما يريده الجهاز الفني، ومن ثم يكون العمل في التجربة الودية التي يفضل الجهاز أن تكون في ختام التجمع، كما حدث يناير الماضي.



