سباق مثير بين هجوم بني ياس والجزيرة في صدارة «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

تسير المنافسة صدارة الهدافين في دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، على خطى سباق الكبار علي مبخوت هداف الجزيرة، وجواو بيدرو مهاجم بني ياس في دوري الكبار، حيث تبرز أسماء «الثلاثي» سيد خميس هداف «السماوي» الشاب، وثنائي «فخر أبوظبي»، هزاع سبيت خاطر، وأحمد فوزي في المنافسة على قمة الهدافين خلال الموسم الحالي.

وفرض سيد خميس «20 عاماً» والمهاجم المقيم لبني ياس على الصدارة، بتسجيله 12 هدفاً في 15 مباراة مع «السماوي»، في دوري تحت 21 عاماً، رغم المركز المتأخر لفريقه ضمن الترتيب العام للدوري، في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وسجل سيد خميس ما نسبته 52% من أهداف «السماوي» في الدوري، والتي وصلت في المجمل إلى 23 هدفاً، من بينها 12 للمهاجم الهداف الذي صام عن التسجيل في 5 مباريات فقط، مقابل وصوله إلى شباك المنافسين في 10 مباريات أخرى، من أصل 15 لقاءً لعبها في الجولات الماضية.

في المقابل، تساوي ثنائي «فخر أبوظبي»، هزاع سبيت خاطر «17 عاماً»، وأحمد فوزي «19 عاماً» في المركز الثاني لقائمة هدافي دوري 21، برصيد 11 هدفاً لكل لاعب، ويُحسب لفوزي قائد فريق الجزيرة تحت 21، تسجيله أهدافه الـ11 في 12 مباراة فقط لعبها في الموسم الحالي، فيما جاءت أهداف زميله هزاع سبيت في 13 مباراة من بينها «هاتريك» أمام خورفكان في الجولة 13، والتي انتهت بفوز الجزيرة 5-3.

واقتصرت مشاركة سيد خميس مع بني ياس في دوري تحت 21، في الوقت الذي حظي فيه ثنائي الجزيرة أحمد فوزي وهزاع سبيت، بفرصة الدفاع عن قمصان الفريق الأول، خلال الموسم الحالي، حيث شارك الأول بديلاً في مباراتي الظفرة بكأس رئيس الدولة، واتحاد كلباء بالدوري، فيما لعب الثاني بديلاً أيضاً في ثلاث مباريات بالدوري وكأس الخليج العربي.