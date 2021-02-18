حلبة ياس تستضيف ختام بطولة «فورمولا 3» آسيا

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم حلبة مرسى ياس في عطلة هذا الأسبوع فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات ياس التي تتضمن بطولات فورمولا 3 آسيا وسلسلة لو مانز آسيا وإن جي كيه الإمارات بروكار، ويشارك في الجولة الخامسة والختامية من بطولة فورمولا 3 آسيا، كل من خالد القبيسي وابنته آمنة تحت راية فريق أبوظبي للسباقات من بريما.

ولا تزال الاحتمالات مفتوحة على لقب بطولة فورمولا3 آسيا، ويسعى سائق فريق أبوظبي جوانيو جاو سعيه لانتزاع اللقب بعد الأداء القوي والثابت الذي قدمه طوال المواسم، ويشغل السائق الصيني مركز الوصيف حالياً على سلم ترتيب السائقين متأخراً بفارق 32 نقطة فقط عن المتصدر بيار لويس شوفيه من فريق بيناكل موتروسبورت.

ويخوض فريق أبوظبي للسباقات منافسات عطلة الأسبوع محتلاً صدارة ترتيب الفرق، فيما يشغل فريق بيناكل موتورسبور المركز الثاني.

كما تشهد فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات ياس ختام منافسات سلسلة لو مانز آسيا لموسم 2021، التي أقيمت منافساتها على مدى أربعة سباقات منفصلة يستمر كل منها لمدة أربع ساعات، وكانت حلبة دبي أوتودروم قد استضافات السباقين الأولين من البطولة.

وتشهد فئة LMP3 من سلسلة لو مانز آسيا منافسات قوية بين نخبة من السائقين الخبراء، تتضمن حاملي لقب البطولة، بالإضافة إلى السائقين الذين خاضو العديد من مواسمها، والسائقين الهواة والمبتدئين الذين لا يزالون في بداية مسيرتهم الرياضية في عالم سباق السيارات.

أما فئة جي تي، فتشهد مشاركة 19 سيارة ستة من كبار صانعي طرازات جي تي المخصصة للسباقات، وتحتدم منافسات البطولة التي يتواجه فيها مجموعة من ألمع نجوم عالم السباقات من السائقين ممثلي العلامات الذين يتنافسون على لقب البطولة، وشرف تلقي الدعوة للمشاركة في سباق لو مانز 34 ساعة.

وتتضمن قائمة أسماء المشاركين في سلسلة لومانز آسيا لهذا العام سائق الفورمولا-1 السابق جانكارلو فيسيكيللا، والذي يقود سيارة فريق إيع إف كورسيه، فيما يشارك مدرب القيادة في حلبة مرسى ياس أكسل جيفريز ضمن فريق جي بي إكس رايسينج.