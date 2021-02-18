التزلج على الماء يكمل لوحته في شاطئ القرم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غدا الجولة الأولى لموسم 2021 من بطولة الإمارات للتزلج على الماء في شاطئ القرم، بمشاركة متوقعة لأكثر من 20 متسابقاً عبر فئات البطولة، ويعد شاطئ القرم أحد الوجهات السياحية الفريدة والمميزة في العاصمة، ويعتبر موقع إقامة السباق مثالياً جداً لمنافسات التزلج على الماء، خاصة أن المسار مغلق وبعيد عن الأمواج، بالإضافة لامتداده بشكل طبيعي على الشاطئ في ممر يشق طريقه بين الأشجار، ما يعطي المتسابقين فرصة مثالية لتقديم أفضل ما لديهم من حركات مهارة وإبداع.

وكان التسجيل قد افتتح بداية الأسبوع في مقر النادي، وشهدت مرحلة التسجيل إقبالاً من المتسابقين، وتفتتح المنافسات بالمرحلة الأولى في الثامنة صباحاً، وتستمر حتى نهاية التصفيات المخصصة لكل المشاركين، ثم تنطلق المرحلة الثانية في الفترة المسائية في تمام الثالثة ظهراً، يعقبها تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية وقائية من كوفيد- 19، حيث كان من أبرز القرارات إلغاء فئات الناشئين والجونيور وإقامة فئة الفور سل فقط.

وأكد سالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي البحري، أهمية الخطوات الإستراتيجية التي يقوم بها النادي في تنظيم البطولات البحرية في مختلف شواطئ وبحار العاصمة، مشيداً بالتعاون الكبير الذي يجده النادي من الجهات الحكومية والخاصة المختلفة في تنظيم السباق وإتاحة الفرصة من أجل التعاون بشكل أكبر، وقال: يتميز شاطئ القرم بالعديد من المواصفات الإيجابية التي تجعله محطة مثالية لإقامة سباقات الويك بورد، وأيضاً مناسبة من خلال كل الأوقات، خاصة مع المنطقة المغلقة والبعيدة كلياً عن الأمواج والتيارات الهوائية، وبالتالي نحن محظوظون بوجود مثل هذا المكان، والذي سنقوم من خلاله بتنظيم بطولة العالم بكل تأكيد في السنوات المقبلة.

وأكد أن الشباب سيجد فرصة كي يبدع ويقدم أفضل ما لديه على المياه في المنافسة، وقال: وصلت خبرة المتسابقين لدينا إلى القدرة على التحكم بالتزلج على الماء واحتساب النقاط في نفس الوقت للتعرف على المراكز التي وصلوا إليها، هناك حركات عديدة وكثيرة تقوم بتحديد الفائز من خلال سير الاستعراض.

ويعطى لكل متسابق مدة زمنية، هي خمس دقائق، كي يقدم أفضل ما لديه من استعراض، ويشكل العماد الرئيسي للمسابقة على قيام المتسابق بالتحكم في قيادته والتزلج على الماء وسط سرعات متراوحة وحسب نوع القارب الذي يقوم بسحب المتسابقين على المياه،