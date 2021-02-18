المنتخب الهولندي للغطس يستعد للأولمبياد من دبي



دبي (الاتحاد)



يستضيف «مجمع حمدان الرياضي»، الذي أصبح ملتقى رياضات العالم، خلال الفترة الحالية العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، وتتوافد عليه العديد من المنتخبات العالمية لإقامة معسكراتها التدريبية، استعداداً لخوض منافسات أولمبياد طوكيو التي ستقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس، كما تقام فيه منافسات بطولة السباحة في ذات الوقت.

وأتاح التصميم المتميز والمواصفات العالمية عالية المستوى، التي تم بها إنشاء المجمع بمساحته الواسعة، الإمكانية لاستضافة عدة معسكرات لرياضات مختلفة تقام في ذات الوقت دون أن يتأثر أحدهم بالآخر، حيث بدأ المنتخب الهولندي للغطس معسكره التدريبي أمس، استعداداً لخوض منافسات أولمبياد طوكيو، ويضم المنتخب اللاعبة سيلين فان دويجن الحاصلة على ذهبية بطولة أوروبا للغطس من ارتفاع 10 أمتار.

ويواكب ذلك تواجد منتخبي التشيك لرياضتي المبارزة والخماسي الحديث «البنتاثلون»، اللذين بَدآ معسكرهما التدريبي المكثف في إطار استعداداتهما لخوض منافسات أولمبياد طوكيو، ويتكون المعسكر من 17 شخصاً، منهم 6 مدربين و11 رياضياً، كما يستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولات اتحاد السباحة.

وتقام جميع الفعاليات في مجمع حمدان الرياضي وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل السلطات المختصة، مع تطبيق البروتوكولات الرسمية التي عممها مجلس دبي الرياضي على جميع الأندية ومنظمي الفعاليات الرياضية.