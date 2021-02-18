«شامخ» يبحث عن لقب «الوصل» في جبل علي

دبي (الاتحاد)

ينظم المضمار الأصفر حفل سباقه التاسع (الوصل) عصر الجمعة، ويتألف الحفل من ستة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، أبرزها الشوط الرئيس لتكريم الفارس الأيرلندي الراحل بات سمولن برعاية مضمار جبل علي.

وخصص الشوط الرابع والرئيس لتكريم ذكرى الفارس الراحل بات سمولن الذي عمل كفارس رئيس لمضمار جبل علي سابقاً، ويقام لمسافة الميل «شروط»، بمشاركة 13 خيلاً، وتتجه الأنظار لصاحب الأرض «شامخ» الذي لم يخسر في المضمار الأصفر، وينافس بقوة «مزجران» بقيادة تاج اوشي الذي حقق فوزين متتاليين على ذات المضمار والمسافة الشهر الماضي، وهناك «الفريق» بقيادة جيم كرولي و«ريمورس» بقيادة ريتشارد مولن و«دارك أوف نايت» الفائز بسباق مبتدئة.

ويواجه «هايد بارك» الفائز بفارق 7 أطوال في مضمار جبل علي، غريمه «نصراوي» في الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب ديرنزتاون، وينافسهم بقوة «جلفنايز» بقيادة باتريك دوبس، و«فيزاري» بقيادة اشتيبان مازور.

ويسعى «إمبريزون» لنقابة بورسلي للسباقات مواصلة انتصاراته في المضمار الأصفر، في الشوط الثاني لمسافة 1000 متر على لقب الشعفار للاستثمار، ولكنه يصطدم بكل من «ميادين» صاحب الفوز الوحيد في ميدان و«فيرست بروفيت» بإشراف فوزي ناس.

ويتصدر «أنكل حامد» الترشيحات أمام صاحب الأرض «تهديد» في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب كينلاند بمشاركة 6 خيول، وينافس على اللقب «رير نينجا».

ويأمل «تفاخر» بتقديم عرض يتوج به جهوده في الفوز في خامس الأشواط على لقب الإمارات بنك دبي الوطني، وينافسه «كينج سور»، الفائز في سباقين في عمان، ويواجهان كل من «روفر» و«البارز» و«كينجدوم أوف دبي».

وتختتم الأمسية بسباق بنك دبي التجاري لمسافة 1950 متراً يتنافس خلاله «بوك ريفيو» القادم من فوز قوي في ميدان، و«فيرو كينج» الفائز في العين مؤخراً إلى جانب«بلو سوفرين» الذي حل ثانياً مرتين في أبوظبي.



الترشيحات

1- هايدبارك، نصراوي، جلفنايز

2- فيرست بروفيت، ميادين، إمبريزون

3- انكل حامد، تهديد، رير نينجا

4- شامخ، الفريق، ريمورس

5- تفاخر، روفر، كينج سور

6- فيرو كينج، بوك رفيو، بلو سوفرين